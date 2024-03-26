Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, kapalı pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu

        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, kent merkezindeki kapalı pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 15:59 Güncelleme: 26.03.2024 - 15:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, kapalı pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti'nin Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, kent merkezindeki kapalı pazar yerinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yaman, ziyarette hayata geçirmeyi planladığı projelere ilişkin bilgi verdi.

        Esnaf ve vatandaşlar ise ziyaretinden dolayı Yaman'a teşekkür etti.

        Yaman, göreve seçildiği takdirde kapalı pazar yerini daha kullanışlı ve daha rahat ticaret yapılabilir bir alan haline getireceklerini belirterek, Bilecik için var güçleriyle çalışacaklarını vurguladı.

        Ziyarette, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz, İl Genel ve Belediye Meclisi üyesi adayları ile partililer de yer aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        TFF olay toplantıyı yayınladı!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Hatay'da katliam gibi kaza: 6 ölü!
        Rusya'dan, Moskova'daki saldırıyla ilgili çarpıcı iddia
        Rusya'dan, Moskova'daki saldırıyla ilgili çarpıcı iddia
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        Mardin'de yol çöktü, araçlar avluya düştü!
        İngiltere'den Assange kararı
        İngiltere'den Assange kararı
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Acil durum edildi: Gemi köprüye çarptı!
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Kadir İnanır'ın hayatını o kurtardı
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Hakem konuşmaları sızdırıldı, TFF'de 'Seçim' sesleri, öne çıkan aday kim?
        Eğlence mekanına "damsız girilmez" cezası
        Eğlence mekanına "damsız girilmez" cezası
        Arda Güler için dev bonservis
        Arda Güler için dev bonservis
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Deprem bölgesine 500 milyon euroluk finansman desteği
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Milli Takım'ın Avusturya 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Aksaray'da
        Boşanma açıklaması
        Boşanma açıklaması
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Sağlığı hakkında son gelişme
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Tac Mahal'in ardındaki aşk hikayesi
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Elektronik sigara ciğerini söndürdü
        Artık İngiliz değiller!
        Artık İngiliz değiller!
        Yabancıların çekim merkezi
        Yabancıların çekim merkezi
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün
        İstanbul’da sanat dolu 1 gün

        Benzer Haberler

        Bilecik Valisi Aygöl, "kitap kurtları"nı ağırladı
        Bilecik Valisi Aygöl, "kitap kurtları"nı ağırladı
        AK Parti Bilecik teşkilatı iftar programında bir araya geldi
        AK Parti Bilecik teşkilatı iftar programında bir araya geldi
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Uzgel, Bilecik'te konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı Uzgel, Bilecik'te konuştu:
        Arifiye Öğretmen Lisesi mezunları geleneksel iftar yemeğinde bir araya geld...
        Arifiye Öğretmen Lisesi mezunları geleneksel iftar yemeğinde bir araya geld...
        Uzmanından tüberküloz tedavisi uyarısı
        Uzmanından tüberküloz tedavisi uyarısı
        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi hakkında işlem yapıldı
        Bilecik'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi hakkında işlem yapıldı