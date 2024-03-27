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        Osmaneli'de 60. Kütüphane Haftası kutlandı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 60. Kütüphane Haftası nedeniyle İlçe Halk Kütüphanesi'nde etkinlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 10:56 Güncelleme: 27.03.2024 - 10:56
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        Osmaneli'de 60. Kütüphane Haftası kutlandı
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        Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 60. Kütüphane Haftası nedeniyle İlçe Halk Kütüphanesi'nde etkinlik yapıldı.

        İlçe Halk Kütüphanesi'nden en çok kitap okuyanlar arasından çocuk, genç, yetişkin olmak üzere kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri, Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal ve Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından verildi.

        Ünal, etkinlikte yaptığı konuşmada, 60. Kütüphane Haftası'nın temasının "Dijital geleceğin anahtarı yapay zeka temalı akıllı kütüphaneler" olduğunu söyledi.

        Kütüphanelerin bilgiye erişimde önemli rol oynadığını ancak teknolojinin hızlı gelişmesiyle kütüphanelerin sadece kitapların saklandığı ve ödünç verildiği yerler olmaktan çıkıp aynı zamanda bilgiye erişim merkezleri haline geldiğini vurgulayan Ünal, "Artık kütüphanelerde internet erişimi, dijital kaynaklar, e-kitaplar ve çevrimiçi veri tabanları gibi birçok teknolojik imkan bulunmaktadır. Teknolojinin kütüphanelerdeki rolü, bilgiye erişimi demokratikleştirmek ve herkesin eğitim, öğretim ve kişisel gelişim hakkına erişimi sağlamaktır. Teknolojinin kütüphanelerdeki rolü, sadece erişimle sınırlı değil, aynı zamanda kütüphaneleri daha etkili ve verimli hale getirmekte, kullanıcı deneyimini iyileştirmekte ve bilgiye ulaşımı kolaylaştırmaktadır." diye konuştu.

        Programa, İlçe Eğitim Müdürü Erhan Döş, öğrenciler ve veliler katıldı.

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