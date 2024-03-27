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        Bozüyük'te kaçak sigara operasyonunda 100 bin makaron ele geçirildi

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 48 bin 400'ü dolu 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 13:55 Güncelleme: 27.03.2024 - 13:56
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        Bozüyük'te kaçak sigara operasyonunda 100 bin makaron ele geçirildi
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 48 bin 400'ü dolu 100 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kaçak sigara operasyonunda bir şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bir zanlının kaçak tütün mamulü ürettiğini tespit ederek operasyon düzenledi.

        Bu kişinin evi ve aracında yapılan aramalarda 48 bin 400'ü dolu 100 bin makaron, 3 kompresör ile 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

        Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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