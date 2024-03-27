Baba yadigarı eski keçi ağılında açtığı atölyede seramiğe şekil veriyor

MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te özel sektörde aradığını bulamayan Fitnat Ceyhan, babasından kalma keçi ağılında açtığı seramik atölyesinde hem sevdiği bir işi yapıyor hem de 4'üncü üniversitesini okuyor.

Merkeze bağlı Vezirhan beldesinde annesiyle hayatını sürdüren 32 yaşındaki Ceyhan, 2010 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Osmaneli Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümünden mezun olduktan sonra özel sektörde muhasebe ve dış ticaret gibi alanlarda çalıştı.

Eğitimini aldığı bölüm ve yaptığı işlerden farklı bir meslek arayışına giren Ceyhan, 2014'te BŞEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümünü kazandı. Ceyhan, 2018'de bölüm birinciliği, fakülte ikinciliği dereceleriyle mezun oldu.

Evlerinin yanında babasından kalma ağılın 8 metrekarelik bölümünde 2017'de atölye kuran Ceyhan, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kültürel Miras ve Turizm Programını da 2020'de tamamlayıp 3'üncü üniversite diplomasını aldı. Çamuru kupa, tabak, pano gibi seramik eşyalara dönüştüren Ceyhan, 2022'den bu yana BŞEÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Seramik ve Cam Ana Sanat Dalında eğitimini sürdürüyor. Ceyhan, AA muhabirine, babasının hatıralarını yaşatmak amacıyla atölyeye çevirdiği eski keçi ağılında, seramikten estetik eserler ortaya koyma hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

Osmaneli ilçesinde eğitimini aldığı, özel sektörde çalıştığı mesleğin kendisine hitap etmediğini zamanla anladığını belirten Ceyhan, "Bunun için seramik ve cam bölümünü okudum. Neleri seviyorum, hangi mesleği yapmak istiyorum? 'Ne olacaksın, hangi mesleği yapacaksın?' sorusunun cevabını ben yıllarca bulamadım ve 25 yaşından sonra seramik işi olduğunu fark ettim. Kendi işimi kurmak için bir yolculuğa başladım. Seramikte bunu sürekli çeşitlendiriyorum." diye konuştu. - "Çamurdan aklınıza gelebilecek her şeyi yapabiliyorum"

Ceyhan, şu anda atölye olarak kullandığı yerin, eskiden babasının emekliye ayrıldıktan sonra keçi beslediği ağıl olduğunu aktardı. Atölyenin her köşesinde birilerinin emeğinin olduğunu anlatan Ceyhan, şöyle devam etti: "Küçücük çocukların hatta yaşlı insanların bile atölyenin güzelleştirmesinde emekleri var. İlk önce çevremdekilerden 'Burada atölye olur mu? Yaptıklarını nasıl satacaksın?' diye eleştiriler aldım. Zamanla yaptıklarımı görenler bu sefer takdir etmeye başladı. Çamurdan kupa, bardak, seramik üzerine hayvan ve doğa figürleri yapıyorum. Kalıpta insan yüzü çıkartıyorum, panolar yapıyorum. Çamurdan aklınıza gelebilecek her şeyi yapabiliyorum. Yaptıklarımı sosyal medya üzerinden satıyorum. Yani tek alanda kalmak yerine kendimi geliştirmeye çalıştım. E-ticaret ve sosyal medyayla ilgili eğitimler aldım. Buradan satış yapabiliyorum hatta sosyal medya üzerinden Almanya'dan sipariş aldım ve seramik tabaklar gönderdim."