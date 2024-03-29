Yenipazar'da Yukarıçaylı Göleti'nin yapımı için ihale süreci tamamlandı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılacak Yukarıçaylı Göleti'nin ihale sürecinin tamamlandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, 40 metre yüksekliğe, 560 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak göletin ihalesinin Tarım ve Orman Bakanlığınca imzalandığı belirtildi.

Bedeli 115 milyon 555 bin lira olan yapının 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanacağı kaydedilen açıklamada, göletin hem tarımsal hem de görsellik anlamında çevreye katkı sunacağı ifade edildi.