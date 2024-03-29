Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Yenipazar'da Yukarıçaylı Göleti'nin yapımı için ihale süreci tamamlandı

        Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılacak Yukarıçaylı Göleti'nin ihale sürecinin tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 13:48 Güncelleme: 29.03.2024 - 13:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yenipazar'da Yukarıçaylı Göleti'nin yapımı için ihale süreci tamamlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce yapılacak Yukarıçaylı Göleti'nin ihale sürecinin tamamlandığı bildirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, 40 metre yüksekliğe, 560 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip olacak göletin ihalesinin Tarım ve Orman Bakanlığınca imzalandığı belirtildi.

        Bedeli 115 milyon 555 bin lira olan yapının 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanacağı kaydedilen açıklamada, göletin hem tarımsal hem de görsellik anlamında çevreye katkı sunacağı ifade edildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilecik Valisi Şefik Aygöl, kentte son dönemlerde DSİ tarafından yapılan yatırımların tarımsal faaliyetleri geliştirmede etkin rol oynadığına değindi.

        12 bin 630 dönüm alanda hizmet verecek göletin tarımsal üretim verimliliği ile çeşitliliğini artıracağını aktaran Vali Aygöl, şu ifadeleri kullandı:

        "Suyun daha verimli şekilde kullanılmasıyla kuraklığın da önüne geçilecektir. Aynı zamanda bölge halkımız maddi kazanç da elde edecektir. Bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek bu projeyle ilçemizdeki kalkınmayı yüksek hızda artırmayı hedefliyoruz. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza, çiftçilerimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Yukarıçaylı Göleti tamamlandığında DSİ’nin ilimize kazandırdığı 61'inci proje olacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Seçim günü hava nasıl olacak?
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        Kedi Eros davasında başsavcılıktan itiraz!
        Orkun Kökçü'den Beşiktaş yanıtı!
        Orkun Kökçü'den Beşiktaş yanıtı!
        3 katlı villada soru işaretleriyle dolu patlama: Yangın mı cinayet mi?
        3 katlı villada soru işaretleriyle dolu patlama: Yangın mı cinayet mi?
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        "Türkiye'ye dış kaynak akışı bu yıl da hız kesmedi"
        Lübnan Başbakanı İtalyan mevkidaşını yardımcısıyla karıştırdı
        Lübnan Başbakanı İtalyan mevkidaşını yardımcısıyla karıştırdı
        Zaniolo piyangosu!
        Zaniolo piyangosu!
        YÖK'ten denklik açıklaması
        YÖK'ten denklik açıklaması
        Macron Lula ile gündem olan fotoğraflarına ilişkin konuştu
        Macron Lula ile gündem olan fotoğraflarına ilişkin konuştu
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Şanlıurfa'da zincirleme kaza: 3 ölü, 6 yaralı
        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
        Türkiye tarımda kendine yetiyor mu?
        5 şehirde mevlit okutuldu
        5 şehirde mevlit okutuldu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        740 bin yeni kanser vakasından o sorumlu!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Gözler Yasin Özcan'ın üzerinde!
        Beklenen düğün bu akşam
        Beklenen düğün bu akşam
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        İş insanına otoparkta gasp! Hırsızları özel harekat yakaladı
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Bu 9 zeka tipinden hangisi size daha yakın?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?
        Hangisi meyve hangisi sebze? Doğru mu biliyoruz?

        Benzer Haberler

        Bilecik'te asayiş
        Bilecik'te asayiş
        Osmaneli'nde mahalle iftarı verildi
        Osmaneli'nde mahalle iftarı verildi
        İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Vural, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu
        İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Vural, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Ertuğrulgazi ve Beşiktaş mahallelerind...
        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman, Ertuğrulgazi ve Beşiktaş mahallelerind...
        Osmaneli'de 176 öğrenci bilgilendirildi
        Osmaneli'de 176 öğrenci bilgilendirildi
        Osmaneli'de çiftçilere 3 bin böğürtlen fidesi dağıtılacak
        Osmaneli'de çiftçilere 3 bin böğürtlen fidesi dağıtılacak