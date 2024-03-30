Pazaryeri Belediyesinin ilçe meydanındaki iftarına binlerce kişi katıldı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediye tarafından yaklaşık 5 bin kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe meydanında kurulan sofralarda oruçların açılması ve iftar yapılmasının ardından organizasyonda emeği geçen ve katılanlara teşekkür etti. Tekin, "Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin." dedi.

Tasavvuf müziği sanatçısı Osman Vahit Özdal'ın ilahiler seslendirdiği, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan programda, semazen gösterisi sunuldu.