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        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan seçmenlere "Bu yolda birlikte yürüyelim" çağrısı

        AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, yarın gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 09:19 Güncelleme: 30.03.2024 - 09:20
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        Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman'dan seçmenlere "Bu yolda birlikte yürüyelim" çağrısı
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        AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, yarın gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesi mesaj yayımladı.

        Yaman, mesajında Bilecik'in tüm hemşehrileri gibi kendisinin de evi, geleceği ve umudu olduğunu ifade etti.

        Bu seçimin yalnızca bir adayın seçilmesi olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Yaman, şu değerlendirmelerde bulundu.

        "Bu seçim, Bilecik'imizin geleceğinin şekillenmesidir. Gelin, bu yolda birlikte yürüyelim, Bilecik'imizi birlikte inşa edelim. Şehrin barışması ve kalkınması için çıktığımız bu kutlu yolda 18 Ocak’tan bu yana yaklaşık 70 gündür sahada sizlerleyiz. Her mahallemizin sorunlarını, dertlerini sizlerle bir araya gelerek tek tek dinlemeye gayret ettik ve projelerimizi sizlerden gelen önerilere ve ihtiyaçlara göre şekillendirdik. Bilecik’imizi yarınlara taşıyacak adımları atmaya hazırız."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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