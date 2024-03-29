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        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Bilecik'te vatandaşlarla bir araya geldi

        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Bilecik'te ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 18:47 Güncelleme: 29.03.2024 - 20:05
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        İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Bilecik'te vatandaşlarla bir araya geldi
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        İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Bilecik'te ziyaretlerde bulundu.

        Osmaneli ve Gölpazarı ilçelerinde esnafı ziyaret eden, vatandaşlarla bir araya gelen Zorlu, beraberindekilerle Bilecik Belediyesine geçti.

        Belediye Başkanı Mustafa Sadık Kaya ile görüşmesinin ardından kent merkezindeki Atatürk Parkı'nda esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Zorlu, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Göksel Aydın ve diğer adaylarına seçmenlerden destek istedi.

        Kürşad Zorlu, gazetecilere, 81 ilde kendi adaylarıyla seçimlere gireceklerini söyledi.

        Bilecik'te 31 Mart'ta partilerinin bayrağını dalgalandırmak gibi büyük bir hedeflerinin bulunduğunu ifade eden Zorlu, şöyle konuştu:

        "Bilecik'te vatandaşımızı yakından ilgilendiren önemli sorunlar var. Adeta nefes alma alanları kapatılmış. Yer altı, yer üstü problemleriyle ve ciddi bir süre tartışmalarla hiç de hoş olmayan, milletimize yakışmayan iddialarla karşı karşıya kalan bir belediyecilik anlayışı ve günün sonunda çok şükür İYİ Partimizin sağduyusu ve soğukkanlılığıyla bir müddet de olsa Bilecik halkı nefes almayı başardı. Bizim belediye yönetimimiz içerisinde huzuru, kardeşliği nasıl sağlayabileceğimizi kısa sürede vatandaşlarımıza gösterebildiğimiz kanaatindeyiz. İnşallah 31 Mart'ta ülkemizi kuşatan bu ağır sorunları ortadan kaldırabilmek manasıyla Bilecik halkının da İYİ Partimize bu anlamda destek vereceğine yürekten inanıyoruz."

        Zorlu'ya ziyaretlerinde İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Yusuf Paçacı, Bilecik Belediye Başkan adayı Göksel Aydın, ilçe belediye başkanlıkları ve belediye meclisi üyelikleri için aday olan isimler ile partililer eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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