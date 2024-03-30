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        Bilecik'te TÖMER öğrencileri iftarda buluştu

        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri iftarda bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 11:34 Güncelleme: 30.03.2024 - 11:34
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        Bilecik'te TÖMER öğrencileri iftarda buluştu
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        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencileri iftarda bir araya geldi.

        Kültür Arası Etkileşim Kulübünce BŞEÜ'de 52 ülkeden uluslararası öğrencilerin buluştuğu iftar programına, Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş, Genel Sekreter Özgür Özcan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Hakkı İşcan ve İl Göç İdaresi Müdürü Samet Kamber de katıldı.

        Rektör Prof. Dr. Beydemir, öğrencilerin yörelerine ait yemeklerin ikram edildiği etkinlikte yaptığı konuşmada, TÖMER'in yurt dışı akademik deneyime sahip, yurt içi sektöre hakim kadrosuyla faaliyetini sürdürdüğünü söyledi.

        Beydemir, "Öğrencilerimiz hem eğitim alıyor hem de farklı kültürleri tanıma fırsatı buluyor. Farklı ülkelerden gelen yabancı uyruklu öğrencilerimizin Türkçeyi öğrenme ve üniversiteye alışma sürecini en iyi şekilde geçirmelerini sağlayan birimimizin temel hedeflerinden biri, öğrenci sayımızı, öğrenci niteliğimizi artırmak." dedi.

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