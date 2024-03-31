AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman oyunu kullandı

Vatandaşların seçime yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yaman, "İnşallah seçimler Bilecik'imize ve memleketimize hayırlara vesile getirir. Bu süreç içinde gayretli şekilde çalışan teşkilat mensuplarımıza ve dava arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah." dedi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.