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        AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman oyunu kullandı

        AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 14:28 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:28
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        AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Yaman oyunu kullandı
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        AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı.

        Yaman, eşi Ayşe ve kızı Selvet Yaman'la geldiği Edebali Ortaokulu'ndaki 1125 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi.

        Oyunu kullandıktan sonra açıklama yapan Yaman, Bilecik'te demokrasi şöleni yaşandığını söyledi.

        Vatandaşların seçime yoğun ilgi gösterdiğini belirten Yaman, "İnşallah seçimler Bilecik'imize ve memleketimize hayırlara vesile getirir. Bu süreç içinde gayretli şekilde çalışan teşkilat mensuplarımıza ve dava arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun inşallah." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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