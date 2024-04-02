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        Bilecik'te 5 düzensiz göçmen yakalandı

        Bilecik'te yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 16:26 Güncelleme: 02.04.2024 - 16:26
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        Bilecik'te 5 düzensiz göçmen yakalandı
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        Bilecik'te yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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