Bilecik'te 5 düzensiz göçmen yakalandı
Bilecik'te yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Bilecik'te yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte asayiş uygulaması gerçekleştirdi.
Bu kapsamda, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Bursa Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
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