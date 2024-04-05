Vali Aygöl, Belediye Başkanı Subaşı'yı kabul etti
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, mazbatasını alarak görevine başlayan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'yı makamında kabul etti.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, mazbatasını alarak görevine başlayan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'yı makamında kabul etti.
Vali Aygöl, kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Subaşı'na çalışmalarında başarılar diledi.
Subaşı da vatandaşların hak ettiği hizmeti alması için tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışacaklarını belirterek, "Bilecik halkını mutlu etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
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