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        Vali Aygöl, Belediye Başkanı Subaşı'yı kabul etti

        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, mazbatasını alarak görevine başlayan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'yı makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:33 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:33
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        Vali Aygöl, Belediye Başkanı Subaşı'yı kabul etti
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        Bilecik Valisi Şefik Aygöl, mazbatasını alarak görevine başlayan Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'yı makamında kabul etti.

        Vali Aygöl, kabulünde ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Subaşı'na çalışmalarında başarılar diledi.

        Subaşı da vatandaşların hak ettiği hizmeti alması için tüm kurumlarla işbirliği içinde çalışacaklarını belirterek, "Bilecik halkını mutlu etmek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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