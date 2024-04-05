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        Bilecikli gazeteci rakibinden 1 oy farkla muhtar seçildi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde girdiği muhtarlık yarışını 1 oy farkıyla kazanan gazeteci, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 20:41 Güncelleme: 05.04.2024 - 20:41
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        Bilecikli gazeteci rakibinden 1 oy farkla muhtar seçildi
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde girdiği muhtarlık yarışını 1 oy farkıyla kazanan gazeteci, mazbatasını aldı.

        Gümüşdere köyünde 106 seçmenin 89'u oy kullandı. 4 adayın yarıştığı seçimde geçerli 84 oyun 26'sını alan gazeteci Sedat Ceylan, 25 oy alan en yakın rakibi İbrahim Cebe'ye 1 oy fark atarak köyünün muhtarı oldu.

        İlçe Kaymakamlığından mazbatasını alarak görevine başlayan Ceylan, AA muhabirine, basın mensubu olarak köyünün ihtiyaçlarını resmi kurumlara ilettiğini söyledi.

        Arkadaşlarının ısrarıyla adayı olup köylülerinin teveccühüyle 1 oy farkla muhtarlık seçimini kazandığını belirten Ceylan, "Bundan sonra muhtar olarak köyümün tüm ihtiyaçları için mücadele edeceğim. Oy veren vermeyen herkesten Allah razı olsun." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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