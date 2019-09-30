Bilecik'te bol gollü hafta sonu 7 mücadelede 30 gol kaydedildi Bilecik 1. Amatör Lig'de iki hafta geride kaldı

Bilecik 1. Amatör Lig'de geride kalan iki haftada 6 takım henüz mağlup olmadı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de iki hafta geride kaldı. Bu hafta sonu oynanan karşılaşmalar da kıran kırana mücadelelere sahne oldu. 14 takımın mücadele ettiği ligde bu hafta sonu toplamda 30 gol kaydedildi. 28 Eylül Cumartesi günü oynanan ligin açılış müsabakasında Osmaneli Gençlerbirliği Spor kendi evinde Bayırköyspor'a 20 mağlup oldu. Aynı gün Bozüyük 1. Nolu İlçe Stadında oynanan mücadelede Bilecikspor, Akpınarspor'u 60 mağlup etti. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Stadında oynanan Bilecik Gençlerbirliği SporSöğütspor müsakasını ise Söğütspor 80 kazandı.

Ligde 29 Eylül pazar günü oynanan müsabakalarında 1299 Bilecik Kulübü1308 Osmaneli Belediyespor maçını deplasman ekibi 20, Bozüyük İçköysporGölpazarı Belediyespor müsabakasın ev sahibi ekip 21, VezirhansporGünesşpor müsabakasını ev sahibi ekip 42, PazaryerisporYeşilyurtspor müsabakasını ev sahibi ekip 30 kazandı. Bu müsabakalar sonrası ligde Söğütspor, Bilecikspor, Bayırköyspor, Bozüyük İçköyspor, Pazaryerispor, 1308 Osmaneli Belediye Spor ligde 2'de 2 yaparak puanlarını 6'ya çıkardı.



3'üncü hafta

Bilecik 1. Amatör Lig'de 3'üncü haftasında ise; 5 Ekim Cumartesi günü saat 15:00'da Bozüyük İçköysporVezirhanspor, YeşilyurtsporGölpazarı Spor, 1308 Osmaneli BelediyesporAkpınarspor karşı karşıya gelecek. 6 Ekim pazar günü saat 15:00'da Söğütspor1299 Bilecik Kulübü, BayırköysporBilecik Gençlerbirliği Spor, GüneşsporOsmaneli Gençlerbirliğispor, BileciksporPazaryerispor karşı karşıya gelecek.

BİLECİK 01 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:25

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