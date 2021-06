(ÖZEL) 400 çocuk artık rahat rahat bisiklet binebilecek Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz; "12 mahallede kurulan Bisiklet Bakım İstasyonunda bisikletlerin zincir bakımı, lastik hava basıncı ve kontrolleri ücretsiz olarak gerçekleştirildi"

Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği işbirliğinde hazırlanan proje ile 400 çocuğa ulaşılarak, bisikletlerin bakımı yapıldı. Sevinçleri yüzlerine yansıyan çocuklar artık rahat rahat bisiklet binebilecekler.

Çocukların bisiklet kullanımını artırmak ve kolaylaştırmak amacıyla yapılan çalışma kapsamında bütün mahallelerdeki mahalle konaklarında Bisiklet Bakım İstasyonu çocuklarla buluşarak; bisikletlerin zincir bakımı, lastik hava basıncı ve kontrolleri ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Proje kapsamında ayrıca Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz tarafından çocuklara ‘’Güvenli Bisiklet Sürüşü ve Trafik Kültürü Eğitimleri’’ verildi. Çocukların bisiklet kullanımını, daha sağlıklı ve kaliteli bir biçimde yapmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında ayrıca çocuklara çeşitli hikaye kitapları dağıtıldı.

"Bu çalışmalarımızı bisikletin geniş ayrı yelpazesinde her zaman devan ettireceğiz"

Yapılan proje hakkında İHA muhabirine bilgi veren Bilecik Belediyesi Bisiklet Antrenörü Hakan Yavuz, "Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Temsilciliği iş birliğinde kent merkezinde 12 mahallede kurulan Bisiklet Bakım İstasyonu ile 400 çocuğumuzun bisiklet bakım işlemini yaptık. İstasyonlarımızda lastikleri şişirdik, zincirlerin yağlarının bakımını yaptık. Daha sonra Bilecik Belediyemizin 4 çeşit okuma hikaye kitaplarını çocuklarımıza dağıttık. Aynı zamanda standımıza gelen çocuklara Güvenli Trafik Eğitimi ve Güvenli Bisiklet Sürüş Semineri sunduk. Çocuklar çok keyifliydi, mutlulukları yüzlerine yansıdı. Her mahalleye gitmemiz vatandaşlarımızı, aileleri çok sevindirdi. Bu çalışmalarımızı bisikletin geniş ayrı yelpazesinde her zaman devan ettireceğiz. Bisikletin faydalarını herkese anlatmış olacağız" dedi.

