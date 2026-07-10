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        Haberler Bilgi Gündem 2026-2027 SÜPER LİG TAKVİMİ | Süper Lig ne zaman başlıyor? İlk derbi ne zaman? Süper Lig'de ilk maç ne zaman oynanacak?

        2026-2027 SÜPER LİG TAKVİMİ | Süper Lig ne zaman başlıyor? İlk derbi ne zaman? Süper Lig'de ilk maç ne zaman oynanacak?

        Süper Lig tatil döneminde olmasına rağmen milyonlarca futbolsever, yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Yapılan transferler ve oynanan hazırlık maçlarıyla birlikte lig heyecanı her geçen gün artıyor. İddialı transfer hamleleri, dünya çapındaki yıldız isimlerin gündeme gelmesi ve kulüplerde yaşanan yönetimsel değişiklikler, gözleri yeniden lige çevirdi. Tüm bu gelişmelerin ardından Süper Lig'in başlangıç tarihi ve ilk hafta karşılaşmaları, futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İlk derbi ne zaman? Süper Lig'de ilk maç ne zaman oynanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Temmuz 2026 - 15:05 Güncelleme:
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        1

        Süper Lig tatil döneminde olmasına rağmen milyonlarca futbolsever, yeni sezonun ne zaman başlayacağını merak etmeye başladı. Yapılan transferler ve oynanan hazırlık maçlarıyla birlikte lig heyecanı her geçen gün artıyor. İddialı transfer hamleleri, dünya çapındaki yıldız isimlerin gündeme gelmesi ve kulüplerde yaşanan yönetimsel değişiklikler, gözleri yeniden lige çevirdi. Tüm bu gelişmelerin ardından Süper Lig’in başlangıç tarihi ve ilk hafta karşılaşmaları, futbolseverler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? İlk derbi ne zaman? Süper Lig'de ilk maç ne zaman oynanacak? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonu, açıklanan resmi takvime göre 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak açılış karşılaşmasıyla başlayacak. Ligde ilk hafta heyecanı 14, 15, 16 ve 17 Ağustos tarihlerinde yaşanacak. Sezonun ilk yarısı ise Aralık ayının üçüncü haftasında oynanacak maçların ardından tamamlanacak. Devre arası ve ara transfer döneminin sona ermesiyle birlikte ikinci yarı 15 Ocak 2027’de start alacak. Futbolseverlerin merakla takip edeceği sezon, 23 Mayıs 2027 tarihinde oynanacak karşılaşmalarla sona erecek.

        3

        İLK DERBİ NE ZAMAN?

        Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk derbisi 4. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak. Sezonun ilerleyen haftalarında ise derbi heyecanı hız kesmeden devam edecek. 6. haftada Trabzonspor sahasında Galatasaray’ı konuk ederken, 8. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. 9. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. 13. haftada Beşiktaş ile Galatasaray derbisi oynanırken, 15. haftada ise Fenerbahçe ile Trabzonspor mücadele edecek.

        4

        SÜPER LİG'DE İLK MAÇ NE ZAMAN?

        Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonunun ilk hafta maç programı belli oldu. Açılış haftasında birbirinden dikkat çekici karşılaşmalar futbolseverleri beklerken, haftanın fikstürü şu şekilde:

        Gaziantep FK – Alanyaspor

        Kasımpaşa – Trabzonspor

        Başakşehir – Kocaelispor

        Amed Sportif Faaliyetler – Erzurumspor FK

        Gençlerbirliği – Fenerbahçe

        Konyaspor – Çaykur Rizespor

        Galatasaray – Çorum FK

        Beşiktaş – Eyüpspor

        Samsunspor – Göztepe

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