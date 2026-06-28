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        Haberler Bilgi Gündem 2026 Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        2026 Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        2026 Haziran ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı kritik rakamların tarihi yaklaşırken, gözler hem açıklanacak güne hem de saatine çevrildi. Ekonomik dengeleri doğrudan etkileyecek verinin ne zaman duyurulacağı merak konusu olmaya devam ediyor. TÜİK tarafından her ay düzenli olarak paylaşılan enflasyon verileri için beklentiler netleşmeye başladı. Haziran ayına ilişkin oranların açıklanacağı tarih ve saat yatırımcıdan memura kadar geniş bir kesim tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2026 Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 17:46 Güncelleme:
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        Milyonlarca kişinin gündeminde yer alan Haziran 2026 enflasyon verileri için heyecan dorukta. TÜİK’in açıklayacağı rakamlarla birlikte yılın ilk yarısına ilişkin ekonomik tablo daha da netleşecek.

        Enflasyon verilerinin açıklanacağı gün ve saat yaklaşırken, piyasalar ve vatandaşlar kritik duyuruya odaklandı. Özellikle maaş zamları ve ekonomik göstergeler açısından belirleyici olacak verinin açıklanma takvimi yoğun ilgi görüyor. Peki, 2026 Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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        2026 HAZİRAN AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Ekonomi gündeminin odağında yer alan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verileri için beklenen takvim kesinleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayına ilişkin enflasyon oranını 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00’da resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşacak. Açıklanacak veri, özellikle memur ve emekli maaş zamlarının yanı sıra piyasalardaki yön beklentisi açısından da kritik önem taşıyor.

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        HAZİRAN ENFLASYON BEKLENTİSİ

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından finansal ve reel sektör temsilcilerinin katılımıyla hazırlanan Haziran 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi kamuoyuyla paylaşıldı. Ekonomi çevrelerinin yakından izlediği ankete göre, katılımcıların Haziran ayına ilişkin aylık TÜFE artış beklentisi yüzde 1,36 seviyesinde belirlendi. Bir önceki anket döneminde yüzde 1,52 olan beklentinin aşağı yönlü güncellenmesi, fiyatlama davranışlarında kademeli bir dengelenme eğilimine işaret ettiği şeklinde değerlendiriliyor.

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