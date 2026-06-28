Milyonlarca kişinin gündeminde yer alan Haziran 2026 enflasyon verileri için heyecan dorukta. TÜİK’in açıklayacağı rakamlarla birlikte yılın ilk yarısına ilişkin ekonomik tablo daha da netleşecek.

Enflasyon verilerinin açıklanacağı gün ve saat yaklaşırken, piyasalar ve vatandaşlar kritik duyuruya odaklandı. Özellikle maaş zamları ve ekonomik göstergeler açısından belirleyici olacak verinin açıklanma takvimi yoğun ilgi görüyor. Peki, 2026 Haziran ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? TÜİK enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?