25 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI: Dün akşam en çok ne izlendi? Sevdan Bir Ateş, Shakhtar Donetsk-Fenerbahçe maçı ve MasterChef reytinglerde kaçıncı oldu?
25 Kasım 2026 Çarşamba Total, AB ve ABC1 sıralamaları, dün akşam ekranlara gelen yapımların ardından merak konusu oldu. Show TV'nin sevilen dizisi Sevdan Bir Ateş yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. NOW'da Yeraltı, ATV'de Var Mısın Yok Musun? ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. TRT 1'de ise Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi karşılaşması futbolseverlerle buluştu. Gözler şimdi Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki sıralamaya çevrildi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, en çok ne izlendi, Fenerbahçe maçı reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 25 Kasım 2026 reyting sonuçları ve ilk 10 sıralaması…
25 Kasım 2026 reyting sonuçları, çarşamba akşamı televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Sevdan Bir Ateş ve Yeraltı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. MasterChef Türkiye ve Var Mısın Yok Musun? yarışmaları ekranlara gelirken Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe karşılaşması futbolseverlerle buluştu. Farklı türlerdeki yapımların yarıştığı gecenin ardından hangi programın zirveye yerleştiği merak konusu oldu. Peki, dünün reyting sonuçları belli oldu mu, Total, AB ve ABC1'de kim birinci oldu? İşte 25 Kasım 2026 Çarşamba reyting sonuçları ile dün akşamın en çok izlenen yapımları...
25 KASIM 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
25 Kasım 2026 Çarşamba gününe ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki ilk 10 sıralama, 26 Kasım Perşembe günü saat 10.00 civarında belli olması bekleniyor.
Sonuçların açıklanmasıyla birlikte dün akşam yayınlanan dizilerin, yarışma programlarının, haber bültenlerinin ve Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe karşılaşmasının izlenme oranları netleşecek. Böylece çarşamba akşamının en çok izlenen yapımı belli olacak.
25 KASIM ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI