25 Kasım 2026 reyting sonuçları, çarşamba akşamı televizyon ekranlarında yaşanan rekabetin ardından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Sevdan Bir Ateş ve Yeraltı dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. MasterChef Türkiye ve Var Mısın Yok Musun? yarışmaları ekranlara gelirken Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe karşılaşması futbolseverlerle buluştu. Farklı türlerdeki yapımların yarıştığı gecenin ardından hangi programın zirveye yerleştiği merak konusu oldu. Peki, dünün reyting sonuçları belli oldu mu, Total, AB ve ABC1'de kim birinci oldu? İşte 25 Kasım 2026 Çarşamba reyting sonuçları ile dün akşamın en çok izlenen yapımları...