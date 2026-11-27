27 KASIM 2026 TV YAYIN AKIŞI: Bu akşam televizyonda ne var, hangi diziler yayınlanacak? Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 yayın akışı
Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımları merak eden izleyiciler, kanalların güncel yayın akışlarını araştırmaya başladı. Bu kapsamda ''Bugün televizyonda neler var?'' sorusu gündemdeki yerini aldı. Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının 27 Kasım 2026 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Buna göre bu akşam birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler, yarışma programları ve sinema filmleri izleyicilerle buluşacak. Peki, bu akşam hangi diziler yayınlanacak? İşte, 27 Kasım 2026 Cuma Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 yayın akışı…
27 Kasım Cuma günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı yapımlar izleyici karşısına çıkacak. Gündüz kuşağı programlarından ana haber bültenlerine, sevilen dizilerden yarışma programlarına kadar birçok yapım kanalların yayın listelerinde yerini aldı. Takip ettikleri dizileri ve programları kaçırmak istemeyen izleyiciler, ‘’Bugün TV’de neler var?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 27 Kasım 2026 Cuma Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TRT 1, NOW ve TV8 yayın akışı listeleri ile bugün ekrana gelecek diziler, filmler, programlar ve yarışmalar…
27 KASIM 2026 CUMA SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Baba
09.00 Sandık Kokusu
12.30 Buse Varol ile Gelin Evi
15.00 Bahar
18.25 Show Ana Haber
20.00 Kızılcık Şerbeti (Yeni Bölüm)
00.15 Kung Fu Cinayetleri
27 KASIM 2026 CUMA ATV YAYIN AKIŞI
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 Gün Ortası
14.00 Güneşin Doğduğu Yer
16.00 Esra Erol'da
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Güneşin Doğduğu Yer
23.10 Efsanenin Yükselişi
27 KASIM 2026 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Daha 17
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Örümcek Adam
22.30 Venom: Zehirli Öfke
27 KASIM 2026 CUMA STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
08.15 Bugüne Başlarken
08.30 Cansu Canan ile Bugün
10.00 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.45 Fazilet Hanım ve Kızları
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
19.00 Star Haber
20.00 Beyaz Saray Düştü
22.30 Beyaz Saray Düştü
27 KASIM 2026 CUMA TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.30 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.30 Kalk Gidelim
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
13.55 Masumlar Apartmanı
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
00.15 Teşkilat
27 KASIM 2026 CUMA NOW TV YAYIN AKIŞI
07.15 Zafer Söken ile İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.45 Gelinler Sofrada
15.00 Ömür Usta
17.45 Ali İhsan Varol ile Kumbara
19.00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber
20.00 Ömür Usta
23.00 Ömür Usta
27 KASIM 2026 CUMA TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 Tuzak
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.45 Temizlik Benim İşim
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye