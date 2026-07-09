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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı! 8 Temmuz Çarşamba 2026? Total ve AB reyting sıralaması ile zirvenin sahibi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı! 8 Temmuz Çarşamba 2026? Total ve AB reyting sıralaması ile zirvenin sahibi hangi yapım oldu?

        Televizyon ekranlarında 8 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları reyting yarışında kıyasıya mücadele etti. Total, AB ve ABC1 izleyici gruplarında açıklanan reyting sonuçları, günün en çok izlenen yapımlarını ortaya koyarken, izleyiciler de "8 Temmuz reytinglerinde birinci hangi yapım oldu?" sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. İşte 8 Temmuz 2026 reyting sonuçları ve günün reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 09:56 Güncelleme:
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        8 Temmuz 2026 reyting sonuçları televizyon izleyicilerinin gündemindeki yerini aldı. Gün boyunca ve prime time kuşağında ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki izlenme oranları belli olurken, kanallar arasındaki rekabetin kazananı da netleşti. Peki, 8 Temmuz Çarşamba günü reytinglerde zirveye hangi program yerleşti? İşte güncel reyting sıralaması ve öne çıkan yapımlar...

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        8 TEMMUZ 2026 REYTİNG SONUÇLARI

        8 Temmuz Perşembe akşamı televizyon ekranlarında farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluştu. Günün ardından Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki reyting sıralamaları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

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        8 TEMMUZ 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1 DOGANIN KANUNU STAR TV
        2 VAR MISIN YOK MUSUN ATV
        3 MASTERCHEF TURKIYE TV8
        4 DOGANIN KANUNU (OZET) STAR TV
        5 NOW ANA HABER NOW
        6 RECEP IVEDIK 3 (T.S) NOW
        7 KANAL D ANA HABER KANAL D
        8 SHOW ANA HABER SHOW TV
        9 VAR MISIN YOK MUSUN OZET ATV
        10 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
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        8 TEMMUZ 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 DOGANIN KANUNU STAR TV
        2 VAR MISIN YOK MUSUN ATV
        3 NOW ANA HABER NOW
        4 DOGANIN KANUNU (OZET) STAR TV
        5 MASTERCHEF TURKIYE TV8
        6 BITTIN SEN (T.S) STAR TV
        7 ROBOT RON BIR SORUN VAR (Y.S) TRT 1
        8 SHOW ANA HABER SHOW TV
        9 VAR MISIN YOK MUSUN OZET ATV
        10 STAR ANA HABER STAR TV
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        8 TEMMUZ 2026 ABC REYTİNG SIRALAMASI

        1 DOGANIN KANUNU STAR TV
        2 VAR MISIN YOK MUSUN ATV
        3 MASTERCHEF TURKIYE TV8
        4 NOW ANA HABER NOW
        5 DOGANIN KANUNU (OZET) STAR TV
        6 SHOW ANA HABER SHOW TV
        7 RECEP IVEDIK 3 (T.S) NOW
        8 KANAL D ANA HABER KANAL D
        9 BITTIN SEN (T.S) STAR TV
        10 MASTERCHEF TURKIYE OZET TV8
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