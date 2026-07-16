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        Haberler Bilgi AGS SINAV YERLERİ VE GİRİŞ BELGESİ 2026 || ÖABT ve 2026 AGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte ÖSYM sorgulama ekranı

        AGS SINAV YERLERİ VE GİRİŞ BELGESİ 2026 || ÖABT ve 2026 AGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte ÖSYM sorgulama ekranı

        Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 2026 AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 2026 ÖABT sınavlarına giriş yapacaklar merak içerisinde sınav yerlerini ve sınav giriş belgelerini araştırıyor. Merak edilen ayrıntılar ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından belli oldu. Peki, 2026 AGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? 2026 AGS sınav yerleri belli oldu mu? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte ÖSYM 2026 ÖABT ve AGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 14:49 Güncelleme:
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        2026 AGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? 2026 AGS sınav yerleri belli oldu mu? Temmuz ayının son günlerinde yapılacak sınava girecek öğretmenler merak içerisinde başta belirtilen soruların cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından baştaki sorular cevabını buldu. İşte AGS ve ÖABT ile ilgili merak edilip araştırılan ayrıntılar...

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        AGS VE ÖABT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        AGS ve ÖABT 2026 sınavları 26 Temmuz tarihinde yapılacak. AGS saat 10.15'te ÖABT ise saat 14.45'te başlayacak. Bununla birlikte Saat 10.00 ve saat 14.30'da sınav giriş salaonlarına adaylar alınmayacak.

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        AGS VE ÖABT SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

        Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı 2026 AGS ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 2026 ÖABT sınav giriş belgeleri açıklandı. Sınav giriş belgelerinin açıklanmasının ardından AGS ve ÖABT sınav yerleri de belli olmuş oldu. İşte ÖSYM AİS AGS ve ÖABT sınav yerleri sorgulama ekranı...

        AGS VE ÖABT SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYIN

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