AGS SINAV YERLERİ VE GİRİŞ BELGESİ 2026 || ÖABT ve 2026 AGS sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte ÖSYM sorgulama ekranı

2026 AGS sınav giriş belgeleri açıklandı mı? 2026 AGS sınav yerleri belli oldu mu? Temmuz ayının son günlerinde yapılacak sınava girecek öğretmenler merak içerisinde başta belirtilen soruların cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki ÖSYM tarafından yapılan açıklamanın ardından baştaki sorular cevabını buldu. İşte AGS ve ÖABT ile ilgili merak edilip araştırılan ayrıntılar...