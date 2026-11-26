ALES 3 ne zaman, hangi gün, saat kaçta? 2026 ALES/3 sınav giriş yerleri belgesi nereden, nasıl sorgulanır?
Yüksek lisans ve doktora eğitimi almak isteyen binlerce adayın katılacağı 2026-ALES/3 sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav öncesinde giriş belgeleri erişime açılırken adaylar ALES 3 sınav tarihi, başlama saati ve sınav süresini araştırıyor. Peki, ALES 3 ne zaman, hangi gün yapılacak, saat kaçta başlayacak? İşte, 2026 ALES/3 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
2026-ALES/3 sınavı öncesinde adayların hazırlıkları sürüyor. ÖSYM'nin sınav giriş belgelerini erişime açmasıyla birlikte adaylar, sınav merkezi ve salon bilgilerini kontrol etmeye başladı. Sınav takviminin yaklaşmasıyla ALES 3 sınav tarihi, oturum saati ve sınav süresine ilişkin aramalar da hız kazandı. Peki, 2026 ALES/3 ne zaman, saat kaçta başlayacak ve sınav giriş yerleri belgesi nereden, nasıl sorgulanır? İşte ALES/3 sınav takvimi ve giriş belgesi sorgulama ekranı…
ALES 3 NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?
ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre ALES/3, 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde tek oturum halinde uygulanacak sınava katılacak adaylar, sınav yeri bilgilerini Sınava Giriş Belgesi üzerinden öğrenebilecek.
ALES 3 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2026-ALES/3 sınavı, 29 Kasım Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. ÖSYM'nin sınav kuralları gereğince saat 10.00'dan sonra sınav binalarına aday alınmayacak. Bu nedenle adayların sınav günü belirtilen saatten önce sınav merkezlerinde hazır bulunması gerekiyor.
ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
ALES/3 sınav giriş belgeleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ais.osym.gov.tr adresine giriş yaparak sınava girecekleri bina ve salon bilgilerine ulaşabiliyor.
Sınava Giriş Belgesi'nde adayların sınav yeri ve salon bilgileri yer alıyor. Adayların sınav öncesinde belgelerini kontrol etmeleri ve sınav günü yanlarında bulundurmaları gerekiyor.
2026 ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN.
ALES KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR, KAÇ SORU SORULUYOR?
2026-ALES/3 sınavında adaylara sayısal ve sözel testlerden toplam 100 soru yöneltilecek. Soruların yanıtlanması için 150 dakika, yani 2 saat 30 dakika süre verilecek.
Saat 10.15'te başlayacak sınavın 12.45'te sona ermesi planlanıyor.