ALES'E 187 BİN 664 BAŞVURU

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, hafta sonu düzenlenecek sınavlarla ilgili yaptığı açıklamada, YÖK-YKDS'nin ÖSYM tarafından ilk kez uygulanacağını bildirdi.

Sınava 936 adayın başvurduğunu belirten Ersoy, sınavda emniyet görevlisi dahil 57 kişinin görev alacağını ifade etti.

ALES'e ilişkin bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek ALES'e 187 bin 664 aday katılacak. Emniyet görevlisi dahil 25 bin 33 personel, ALES için görev yapacak. Sınavlara 823 engelli aday katılacak. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 1344 aday yararlandı. Ayrıca ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 56 bina ALES için kullanılacak. Ülkemizin akademik geleceğinin belirlenmesinde önemli bir aşama olan sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."