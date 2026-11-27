ALES ne zaman? ÖSYM 2026 ALES/3 sınav tarihi, saati ve oturum bilgisi
Akademik kariyer hedefi olan vatandaşlar ALES 3 sınavına katılacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı bu sene kasım ayında yapılacak. ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), tek oturum halinde uygulanacak. Sayısal ve sözel testlerden oluşan sınavın süresi, soru sayısı, sınav giriş saati ve sonuç açıklanma tarihi merak konusu oldu. Peki ALES ne zaman, saat kaçta?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na katılacak binlerce aday, sınav tarihi, başlangıç saati ve oturum bilgilerini araştırıyor. Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini, sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak. İşte, ALES sınav tarihi ile ilgili bilgiler
ALES 3 NE ZAMAN?
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3) ise 29 Kasım pazar günü yapılacak.
ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
Ülke genelinde 81 ilde 92 sınav merkezinde gerçekleştirilecek ALES için 468 bina ve 7 bin 592 salon kullanılacak.
Lisans programından mezun olabilecek durumda bulunan, lisans programını bitiren ve denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olan adaylar sınava katılacak.
Adaylar, saat 10.15'te başlayacak sınavda, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
Sayısal ve sözel testlerde ellişer sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.
Saat 12.45'te sona erecek sınavda süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini, sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak.
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sonuçları 17 Aralık'ta açıklanacak.
Sonuçlar, Türkiye'de lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak.
Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
Yurt içi ve yurt dışındaki kurumlar istedikleri takdirde amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabilecek.
Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günleri açık tutulacak.
ALES'E 187 BİN 664 BAŞVURU
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, hafta sonu düzenlenecek sınavlarla ilgili yaptığı açıklamada, YÖK-YKDS'nin ÖSYM tarafından ilk kez uygulanacağını bildirdi.
Sınava 936 adayın başvurduğunu belirten Ersoy, sınavda emniyet görevlisi dahil 57 kişinin görev alacağını ifade etti.
ALES'e ilişkin bilgi veren Ersoy, şunları kaydetti:
"Bu yıl üçüncü kez düzenlenecek ALES'e 187 bin 664 aday katılacak. Emniyet görevlisi dahil 25 bin 33 personel, ALES için görev yapacak. Sınavlara 823 engelli aday katılacak. Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 1344 aday yararlandı. Ayrıca ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 56 bina ALES için kullanılacak. Ülkemizin akademik geleceğinin belirlenmesinde önemli bir aşama olan sınavlara katılacak adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim."