ALES puanı kaç yıl geçerli? ALES puanı geçerlilik süresi ne kadar, kaç sene?
ÖSYM tarafından düzenlenen 2026-ALES/3 sınavı, 29 Kasım Pazar günü gerçekleştiriliyor. Akademik kariyer yapmak veya lisansüstü eğitim programlarına başvurmak isteyen adaylar, sınavın ardından elde edecekleri puanı ne kadar süreyle kullanabileceklerini araştırıyor. Eğitim ve kariyer planlaması açısından büyük önem taşıyan ALES puanının geçerlilik süresi de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, ALES puanı kaç yıl geçerli? ALES puanı ne zamana kadar kullanılabilir? İşte ALES puanının geçerlilik süresine ilişkin detaylar...
Akademik kariyer yolunda önemli bir aşama olan 2026 yılının son ALES oturumu, 29 Kasım Pazar günü düzenleniyor. Yüksek lisans ve doktora yapmak ya da akademik kadrolara başvurmak isteyen adayların gündeminde sınav puanının geçerlilik süresi yer alıyor. Elde edilen puanın hangi tarihe kadar kullanılabileceği, gelecek yıllardaki başvuru süreçleri açısından önem taşıyor. Peki, ALES puanı kaç yıl geçerli? ALES puanının geçerlilik süresi ne zaman sona eriyor? İşte 2026 ALES puanının kullanım süresine ilişkin bilgiler...
ALES PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ALES sonuçları, ÖSYM tarafından açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerliliğini koruyor. Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) 2017 yılında aldığı karar doğrultusunda uygulanan bu süre, sınavın yapıldığı gün değil, sonuçların ilan edildiği tarih esas alınarak hesaplanıyor.
Buna göre, 2026 yılında ALES'e giren adaylar, elde ettikleri puanı 2031 yılına kadar kullanabilecek. Adaylar, beş yıllık süre içerisinde geçerli ALES puanlarıyla yüksek lisans ve doktora programlarının yanı sıra akademik personel kadrolarına da başvurabilecek.
ALES PUANININ GEÇERLİLİK SÜRESİ 3 YIL MI, 5 YIL MI?
Geçmişte 3 yıl olan ALES puanının geçerlilik süresi, 27 Eylül 2017 tarihinde yapılan yönetmelik değişikliğiyle 5 yıla çıkarıldı. Aynı dönemde sınavdaki soru sayısının 160'tan 100'e indirilmesi, sınav süresinin kısaltılması ve puanlama sisteminin yenilenmesi de beraberinde çeşitli tartışmaları getirdi.
Danıştay 8. Dairesi, 22 Şubat 2018 tarihinde aldığı kararla yönetmelik değişikliğinden önce yapılan sınavlarda üç yıllık sürenin uygulanması gerektiğine hükmetti. YÖK'ün itirazının ardından Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 28 Haziran 2018 tarihinde söz konusu kararı kaldırdı. Böylece ALES puanlarının beş yıllık geçerlilik süresi kesinleşti. Günümüzde adaylar, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca ALES puanlarını kullanabiliyor.