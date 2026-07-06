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        Haberler Bilgi Gündem Ankara'da yarın metro açık mı, kapalı mı? 7-8 Temmuz 2026 Salı ve Çarşamba günleri Ankara metro seferleri olacak mı?

        Ankara'da yarın metro açık mı, kapalı mı? 7-8 Temmuz 2026 Salı ve Çarşamba günleri Ankara metro seferleri olacak mı?

        Ankara, 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle yoğun güvenlik ve ulaşım tedbirlerine hazırlanıyor. Başkentte zirve süresince bazı güzergâhlarda geçici düzenlemeler yapılırken, metro ve otobüs seferlerine ilişkin değişiklikler de EGO Genel Müdürlüğü tarafından duyuruldu. Vatandaşlar ise "Ankara metrosu çalışıyor mu, 7-8 Temmuz'da metro seferleri yapılacak mı?" sorularına yanıt arıyor. İşte zirve sürecinde Ankara toplu ulaşımında uygulanacak düzenlemelere dair ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 15:22 Güncelleme:
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        36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek. Zirve öncesi başkentte güvenlik ve ulaşım planlamaları yeniden şekillendirilirken, bazı güzergâh ve toplu taşıma noktalarında geçici uygulamalar devreye alınacak. EGO Genel Müdürlüğü, metro, ANKARAY ve otobüs seferlerine ilişkin düzenlemeleri duyurdu. Bu kapsamda vatandaşlar, “Ankara’da metro seferleri devam ediyor mu, 7-8 Temmuz’da hangi istasyonlar kapalı olacak?” sorularının yanıtını araştırıyor. İşte zirve haftasında Ankara toplu ulaşımında geçerli olacak düzenlemeler...

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        ANKARA'DA YARIN METRO KAPALI MI, AÇIK MI?

        EGO Genel Müdürlüğü, Metro ve ANKARAY seferlerinin normal işletim planına göre devam edeceğini duyurdu. Ancak zirve kapsamında alınan güvenlik tedbirleri nedeniyle bazı istasyonlarda geçici yolcu kısıtlaması uygulanacak.

        Bu kapsamda 6, 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde ANKARAY Bahçelievler İstasyonu ile Metro Söğütözü İstasyonu’nda yolcu iniş ve binişlerine izin verilmeyecek.

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        ANKARA'DA METRO SEFERLERİ OLACAK MI?

        Zirve süresince başkentte ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğun önüne geçmek amacıyla toplu taşıma çalışma düzeninde geçici değişiklik yapıldı. Buna göre 6-10 Temmuz 2026 tarihleri arasında Ankara genelindeki tüm EGO hat ve güzergâhlarında Cumartesi günü sefer planı uygulanacak.

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