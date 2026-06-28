Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için yaz okulu takvimi merak konusu oldu. Derslerinden kalan, not ortalamasını yükseltmek isteyen ya da mezuniyet sürecini hızlandırmayı hedefleyen binlerce öğrenci, yaz okulu kayıtlarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı 2026 akademik takvimiyle birlikte ders seçimi, kayıt süreci, eğitim dönemi ve sınav tarihi netleşti. Peki, 2026 AÖF yaz okulu kayıtları hangi tarihlerde yapılacak, yaz okulu ne zaman başlayacak ve sınav ne zaman uygulanacak? İşte AÖF yaz okulu sürecine dair tüm detaylar...