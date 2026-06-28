AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu kayıtları hangi gün başlıyor?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde eğitim gören öğrenciler için yaz okulu süreci gündemdeki yerini aldı. Bütünleme yerine uygulanan yaz okuluna katılarak derslerini tamamlamak isteyen binlerce AÖF öğrencisi, kayıt ve sınav takvimini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanan 2026 akademik takvimiyle birlikte yaz okulu ders seçimi, eğitim başlangıcı ve sınav tarihi belli oldu. Peki, 2026 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman başlayacak, yaz okulu dersleri hangi tarihte yapılacak? İşte AÖF yaz okulu takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için yaz okulu takvimi merak konusu oldu. Derslerinden kalan, not ortalamasını yükseltmek isteyen ya da mezuniyet sürecini hızlandırmayı hedefleyen binlerce öğrenci, yaz okulu kayıtlarının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Anadolu Üniversitesi’nin yayımladığı 2026 akademik takvimiyle birlikte ders seçimi, kayıt süreci, eğitim dönemi ve sınav tarihi netleşti. Peki, 2026 AÖF yaz okulu kayıtları hangi tarihlerde yapılacak, yaz okulu ne zaman başlayacak ve sınav ne zaman uygulanacak? İşte AÖF yaz okulu sürecine dair tüm detaylar...
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu ders seçimi ve kayıt işlemleri, 29 Haziran 2026 Pazartesi günü başlayacak. Öğrenciler, kayıtlarını 3 Temmuz 2026 Cuma gününe kadar 5 günlük süre içerisinde tamamlayabilecek.
AÖF YAZ OKULU NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu eğitim süreci 29 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. 8 hafta sürecek yaz okulu, 22 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek.