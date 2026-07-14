AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2026: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav belgeleri nasıl alınır?

Haluk Levent gözaltına alındı

Şarkıcı Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma ka... Daha Fazla Göster Şarkıcı Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. AA'da yer alan habere göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Ahbap Derneğine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şarkıcı Haluk Levent hakkında, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda Levent hakkında gözaltı kararı verildi. Haluk Levent, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da gözaltına alındı. Levent'in, işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi. Habertürk Ankara'nın edindiği bilgiye göre de, soruşturmada, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent'in 2020-2026 yılları arasında 990 milyon TL bahis oynadığı, 390 milyon TL para kaybettiği, Ahbap hesabından asistanı Yeliz Kaya hesabına 120 milyon TL para aktarıldığı ileri sürüldü. ÖNERİLEN VİDEO Daha Az Göster