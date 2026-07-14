AÖL 3. DÖNEM SINAV TARİHLERİ 2026: AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav belgeleri nasıl alınır?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin gündeminde 2026 yılı 3. dönem sınav tarihleri ve sınava katılım için gerekli belgelerin erişime açılacağı tarih yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen takvim doğrultusunda öğrenciler, sınav süreciyle ilgili gelişmeleri ve sınav giriş belgelerine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav belgeleri nasıl alınır? Ayrıntılar haberimizde.
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin gündeminde 2026 yılı 3. dönem sınav tarihleri ve sınava katılım için gerekli belgelerin erişime açılacağı tarih yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen takvim doğrultusunda öğrenciler, sınav süreciyle ilgili gelişmeleri ve sınav giriş belgelerine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL sınav belgeleri nasıl alınır? Ayrıntılar haberimizde.
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2026 yılı 3. dönem yazılı sınavları, 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlar üç oturum şeklinde uygulanacak ve öğrenciler belirlenen gün ile saatlerde sınava katılım sağlayacak.
AÖL 3. dönem sınav oturum tarihleri ve saatleri şu şekilde olacak:
1. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 10.00’da yapılacak.
2. Oturum: 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü saat 14.00’te gerçekleştirilecek.
3. Oturum: 19 Temmuz 2026 Pazar günü saat 10.00’da uygulanacak.
Tüm oturumlar Türkiye saati esas alınarak düzenlenecek. Öğrencilerin sınava katılabilmeleri için belirtilen tarihlerde hazır bulunmaları ve sınav giriş belgelerinde yer alan bilgileri kontrol etmeleri gerekiyor.
AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar, 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Açık Öğretim Lisesi sınav giriş belgelerine erişebilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle AÖL’nin resmi öğrenci giriş ekranına giriş yaptıktan sonra fotoğraflı sınav giriş belgelerini sistem üzerinden görüntüleyip alabilecek.
Sınav giriş belgesi almak isteyen adayların, https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine giriş yaparak “Öğrenci Genel Bilgileri” bölümünde yer alan “Sınav Giriş Belgesi” ekranını kullanmaları gerekiyor. Bu bölüm üzerinden fotoğraflı belgeler görüntülenebilecek ve sınav için hazır hale getirilebilecek.