Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2026: Asgari ücrete yeni düzenleme mi yapılacak, ara zam gelecek mi?

        ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2026: Asgari ücrete yeni düzenleme mi yapılacak, ara zam gelecek mi?

        Temmuz ayının gelmesiyle birlikte asgari ücrette ara zam beklentisi yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Milyonlarca çalışan, yılın ikinci yarısında maaşlarda yeni bir artış yapılıp yapılmayacağını araştırırken, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" ve "2026 Temmuz zammı açıklandı mı?" soruları yoğun şekilde sorgulanıyor. Konuya ilişkin resmi açıklamalar yakından takip edilirken, gözler hükümetten gelecek olası değerlendirmelere çevrildi. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Temmuz 2026 - 11:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Yılın ikinci yarısına girilmesiyle birlikte asgari ücrette ara zam beklentisi yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Özel sektörde çalışan milyonlarca kişi, temmuz ayında maaşların güncellenip güncellenmeyeceğini merak ederken, "2026 asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusu öne çıkıyor. İşte merak edilenler...

        2

        ASGARİ ÜCRETE YENİ MODEL Mİ GELİYOR?

        Sektörel ve bölgesel asgari ücret uygulamasına ilişkin değerlendirmeler gündemde yer alsa da, şu ana kadar resmi bir karar açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişmeler ve olası düzenlemelerin, yetkili kurumların yapacağı resmi açıklamalar doğrultusunda netlik kazanması bekleniyor. Resmi açıklama yapılması durumunda haberimize eklenecektir.

        3

        ASGARİ ÜCRETE ZAMMI SON DURUM NE?

        Edinilen son bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarının gündeminde Temmuz ayında asgari ücrete yönelik ek bir artış yapılması fikri bulunmuyor ve bu konuda yürütülen hiçbir resmi çalışma söz konusu değil. 

        4

        2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

        Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

        5

        Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.

        6

        ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI

        Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.

        7
        8
        9
        10
        11
        ÖNERİLEN VİDEO

        Alişan: Seni çok özledik

        Alişan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kardeşi Selçuk Tektaş'ı vefatının 5'inci yıl dönümünde duygusal bir mesaj ile andı; "Biz yanına gelene kadar her duamızda olacaksın"  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Özel CHP'ye veda, Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        TÜRKSAT Gölbaşı Veri Merkezi
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        FIFA Başkanı BM Genel Sekreteri adayı mı olacak?
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        Beşiktaş, Avrupa sahnesine çıkıyor!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        30 dakikadan fazla oturanlar dikkat!
        "İlk aşkımdın!"
        "İlk aşkımdın!"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        "Fenerbahçe, Polonya'da da kazanacak güçte"
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        TÜVTÜRK'ten araç sahiplerine kritik uyarı
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        G.Saray, Bremer'i gözüne kestirdi!
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        AI kontrolden çıktı! Şirketi hackledi
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Diyarbakır Stadyumu'na perde ve fan sistemi kuruldu
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Esenyurt'ta dehşet! Kavgadan sonra 16.kattan düştü!
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        Yerin 18 kat altına neden indiler?
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        "Korucular tarafından gömüldüğü..."
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Bir gecede hayalet olan 4 şehir!
        Sekizinci çocuğu oldu
        Sekizinci çocuğu oldu
        Yargıtay’dan kanser ilacı kararı
        Yargıtay’dan kanser ilacı kararı
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?
        Netanyahu New York'ta tutuklanacak mı?