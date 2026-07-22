ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI 2026: Asgari ücrete yeni düzenleme mi yapılacak, ara zam gelecek mi?
Temmuz ayının gelmesiyle birlikte asgari ücrette ara zam beklentisi yeniden gündemin üst sıralarına taşındı. Milyonlarca çalışan, yılın ikinci yarısında maaşlarda yeni bir artış yapılıp yapılmayacağını araştırırken, "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" ve "2026 Temmuz zammı açıklandı mı?" soruları yoğun şekilde sorgulanıyor. Konuya ilişkin resmi açıklamalar yakından takip edilirken, gözler hükümetten gelecek olası değerlendirmelere çevrildi. İşte bilgiler...
Yılın ikinci yarısına girilmesiyle birlikte asgari ücrette ara zam beklentisi yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Özel sektörde çalışan milyonlarca kişi, temmuz ayında maaşların güncellenip güncellenmeyeceğini merak ederken, "2026 asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusu öne çıkıyor. İşte merak edilenler...
ASGARİ ÜCRETE YENİ MODEL Mİ GELİYOR?
Sektörel ve bölgesel asgari ücret uygulamasına ilişkin değerlendirmeler gündemde yer alsa da, şu ana kadar resmi bir karar açıklanmadı. Konuyla ilgili gelişmeler ve olası düzenlemelerin, yetkili kurumların yapacağı resmi açıklamalar doğrultusunda netlik kazanması bekleniyor. Resmi açıklama yapılması durumunda haberimize eklenecektir.
ASGARİ ÜCRETE ZAMMI SON DURUM NE?
Edinilen son bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ekonomi kurmaylarının gündeminde Temmuz ayında asgari ücrete yönelik ek bir artış yapılması fikri bulunmuyor ve bu konuda yürütülen hiçbir resmi çalışma söz konusu değil.
2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?
Yeni yılda brüt 33 bin 30 lira, net 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.
Brüt asgari ücrete, 7 bin 184 lira 3 kuruş SGK primi (işveren payı) ile 660 lira 60 kuruş işveren işsizlik sigorta primi kalemleri de eklenince yeni asgari ücretin bir işçi için işverene aylık maliyeti 40 bin 874 lira 63 kuruş oldu.
ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI
Yeni asgari ücret rakamıyla devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 1000 liradan 1270 liraya çıkarıldı.