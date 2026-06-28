Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem BENZİN VE MOTORİN ZAMMI SON DAKİKA: Akaryakıta zam mı geliyor? 28 Haziran akaryakıt fiyatları

        BENZİN VE MOTORİN ZAMMI SON DAKİKA: Akaryakıta zam mı geliyor? 28 Haziran akaryakıt fiyatları

        Akaryakıt fiyatları 28 Haziran 2026 Pazar günü araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında zam ya da indirim olup olmadığı merak edilirken, gözler sektör kaynaklarından gelecek açıklamalara çevrildi. Brent petrol fiyatları ile döviz kurunda yaşanan değişimler pompaya yansıyacak yeni fiyatları belirlerken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları da araştırılıyor. Peki bugün benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, akaryakıta zam veya indirim var mı? İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 19:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Akaryakıt fiyatlarında son durum milyonlarca sürücü tarafından yakından takip ediliyor. Petrol piyasasında yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir değişiklik beklentisini gündeme taşıdı. 28 Haziran 2026 itibarıyla akaryakıta zam ya da indirim uygulanıp uygulanmadığı araştırılırken, İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları da en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

        2

        AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM MI GELİYOR?

        28 Haziran itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanması beklenmiyor. Öte yandan, temmuz ayında yürürlüğe girecek otomatik ÖTV artışı nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir fiyat güncellemesi yapılabileceği öngörülüyor.

        3

        GÜNCEL AKARYAKIT LİTRE FİYATLARI 28 HAZİRAN

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI:

        Benzinin litresi: 62.03 TL

        Motorinin litresi: 64.26 TL

        LPG: 31.39 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI:

        Benzinin litresi: 62.19 TL

        Motorinin litresi: 64.42 TL

        LPG: 31.99 TL

        5

        ANKARA:

        Benzinin litresi: 63.14 TL

        Motorinin litresi: 65.52 TL

        LPG: 31.97 TL

        6

        İZMİR:

        Benzinin litresi: 63.42 TL

        Motorinin litresi: 65.79 TL

        LPG: 31.79 TL

        ÖNERİLEN VİDEO

        Evin önünde öldürülmüştü... Kanlı infaz kamerada!

        İstanbul'da, evinin önünde aracına binerken silahlı saldırıya uğrayan Şehmus Mert Korkmaz, vücuduna isabet eden mermiler sonucu hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Diğer yandan cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortay...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        100. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
        100. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
        Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
        Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 1 ölü, 12 yaralı!
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 1 ölü, 12 yaralı!
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Silivri'de tarlalarda yangın çıktı!
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü!
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        Beşiktaş'tan Alexander Nübel'e teklif!
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        İkinci yeğen mutluluğu
        İkinci yeğen mutluluğu
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü