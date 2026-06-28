BENZİN VE MOTORİN ZAMMI SON DAKİKA: Akaryakıta zam mı geliyor? 28 Haziran akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları 28 Haziran 2026 Pazar günü araç sahiplerinin gündemindeki yerini koruyor. Benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarında zam ya da indirim olup olmadığı merak edilirken, gözler sektör kaynaklarından gelecek açıklamalara çevrildi. Brent petrol fiyatları ile döviz kurunda yaşanan değişimler pompaya yansıyacak yeni fiyatları belirlerken, İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları da araştırılıyor. Peki bugün benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar, akaryakıta zam veya indirim var mı? İşte bilgiler...
Akaryakıt fiyatlarında son durum milyonlarca sürücü tarafından yakından takip ediliyor. Petrol piyasasında yaşanan hareketlilik ve döviz kurundaki dalgalanmalar, benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir değişiklik beklentisini gündeme taşıdı. 28 Haziran 2026 itibarıyla akaryakıta zam ya da indirim uygulanıp uygulanmadığı araştırılırken, İstanbul, Ankara ve İzmir güncel akaryakıt fiyatları da en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
AKARYAKIT FİYATLARINA ZAM MI GELİYOR?
28 Haziran itibarıyla akaryakıt fiyatlarında herhangi bir zam ya da indirim uygulanması beklenmiyor. Öte yandan, temmuz ayında yürürlüğe girecek otomatik ÖTV artışı nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir fiyat güncellemesi yapılabileceği öngörülüyor.
GÜNCEL AKARYAKIT LİTRE FİYATLARI 28 HAZİRAN
İSTANBUL ANADOLU YAKASI:
Benzinin litresi: 62.03 TL
Motorinin litresi: 64.26 TL
LPG: 31.39 TL