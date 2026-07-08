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        Haberler Bilgi Magazin BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 8 Temmuz 2026 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 8 Temmuz 2026 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi

        8 Temmuz Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında dizi, film ve yarışma programları izleyicilerle buluşacak. Farklı türlerdeki yapımların yer aldığı yayın akışında, özellikle prime time kuşağında ekrana gelecek programlar merak ediliyor. Kanal D'de Beyaz'la Joker, ATV'de Var Mısın Yok Musun, TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yayınlanırken, Star TV'de Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü izleyici karşısına çıkacak. İşte 8 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ve kanallarda bu akşam ekrana gelecek yapımlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Temmuz 2026 - 12:16 Güncelleme:
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        1

        Bugün televizyon yayın akışında yarışma programları, diziler ve filmler öne çıkıyor. Akşam saatlerinde ekran başına geçecek izleyiciler, kanallarda hangi yapımların yayınlanacağını araştırıyor. Bu akşam Kanal D'de Beyaz'la Joker, ATV'de Var Mısın Yok Musun, TV8'de MasterChef Türkiye ekrana gelirken, Star TV'de Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü yayınlanacak. İşte 8 Temmuz Çarşamba gününe ait TV yayın akışı ve kanalların prime time programları…

        2

        8 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        08:15 - Canan Canan ile Yeni Sayfa

        10:00 - Bahar

        12:30 - Veliaht

        15:00 - Kızılcık Şerbeti

        18:25 - Show Ana Haber

        20:00 - Gizli Görev (Hıt Man)

        22:15 - Kurtarıcı

        23:45 - Muhtemel Aşk

        02:30 - Gizli Görev (Hıt Man)

        04:15 - Kurtarıcı

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 - Yabancı Damat

        09:30 - Yaprak Dökümü

        12:00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 - Magazin D Yaz

        14:00 - Uzak Şehir

        16:45 - Aşk-ı Memnu

        18:30 - Kanal D Ana Haber

        20:00 - Beyaz'la Joker

        22:30 - Akrep Kral: Güç Peşinde

        00:30 - Akrep Kral: Güç Peşinde

        02:15 - Benim Adım Gültepe

        04:00 - Benim Adım Gültepe

        05:30 - Kuzey Güney

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 - Kahvaltı Haberleri

        10:00 - Kırgın Çiçekler

        13:00 - atv Gün Ortası

        14:00 - Altı Üstü İstanbul

        16:30 - A.B.İ.

        19:00 - atv Ana Haber

        20:00 - Var Mısın Yok Musun

        23:40 - Altı Üstü İstanbul

        02:40 - Aldatmak

        05:30 - Safir

        5

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        05:18 - İstiklal Marşı

        05:20 - Hayallerinin Peşinde

        06:05 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        07:05 - Hangimiz Sevmedik

        09:50 - Kasaba Doktoru

        13:20 - Seksenler

        14:35 - Yürek Çıkmazı

        17:45 - Lingo Türkiye

        19:00 - Ana Haber

        20:00 - Robot Ron: Bir Sorun Var | Yabancı Sinema

        22:20 - Alita: Savaş Meleği | Yabancı Sinema

        00:45 - 3'te 3

        02:00 - Seksenler

        03:05 - Yürek Çıkmazı

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 - İstanbullu Gelin

        09:30 - Ateşböceği

        12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14:00 - Aramızda Kalsın

        16:30 - Erkenci Kuş

        19:00 - Star Haber

        20:00 - Doğanın Kanunu (Yeni Bölüm)

        00:15 - Bittin Sen

        01:45 - Bittin Sen

        03:00 - İstanbullu Gelin

        05:00 - Erkenci Kuş

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:00 - Çalar Saat

        10:00 - Her Yerde Sen

        12:00 - Şahane Hayatım

        14:45 - Sen Çal Kapımı

        16:45 - Karagül

        19:00 - NOW Ana Haber

        20:00 - Recep İvedik 3

        22:15 - Efsaneler Masası

        00:15 - Tolgshow Filtresiz

        02:00 - Aşk Yeniden

        04:00 - İnadına Aşk

        05:00 - Yasak Elma

        06:00 - Karagül

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 - MasterChef Türkiye

        10:00 - Gazete Magazin

        14:00 - MasterChef Türkiye

        20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 - Gazete Magazin

        04:00 - Oynat Bakalım

        05:30 - Tuzak

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