BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER VAR? 8 Temmuz 2026 Çarşamba Show TV, ATV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi
8 Temmuz Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında dizi, film ve yarışma programları izleyicilerle buluşacak. Farklı türlerdeki yapımların yer aldığı yayın akışında, özellikle prime time kuşağında ekrana gelecek programlar merak ediliyor. Kanal D'de Beyaz'la Joker, ATV'de Var Mısın Yok Musun, TV8'de MasterChef Türkiye yarışmaları yayınlanırken, Star TV'de Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü izleyici karşısına çıkacak. İşte 8 Temmuz Çarşamba TV yayın akışı ve kanallarda bu akşam ekrana gelecek yapımlar…
Bugün televizyon yayın akışında yarışma programları, diziler ve filmler öne çıkıyor. Akşam saatlerinde ekran başına geçecek izleyiciler, kanallarda hangi yapımların yayınlanacağını araştırıyor. Bu akşam Kanal D'de Beyaz'la Joker, ATV'de Var Mısın Yok Musun, TV8'de MasterChef Türkiye ekrana gelirken, Star TV'de Doğanın Kanunu dizisinin yeni bölümü yayınlanacak. İşte 8 Temmuz Çarşamba gününe ait TV yayın akışı ve kanalların prime time programları…
8 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 - Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:15 - Canan Canan ile Yeni Sayfa
10:00 - Bahar
12:30 - Veliaht
15:00 - Kızılcık Şerbeti
18:25 - Show Ana Haber
20:00 - Gizli Görev (Hıt Man)
22:15 - Kurtarıcı
23:45 - Muhtemel Aşk
02:30 - Gizli Görev (Hıt Man)
04:15 - Kurtarıcı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - Yabancı Damat
09:30 - Yaprak Dökümü
12:00 - Kanal D Haber Gün Arası
13:00 - Magazin D Yaz
14:00 - Uzak Şehir
16:45 - Aşk-ı Memnu
18:30 - Kanal D Ana Haber
20:00 - Beyaz'la Joker
22:30 - Akrep Kral: Güç Peşinde
00:30 - Akrep Kral: Güç Peşinde
02:15 - Benim Adım Gültepe
04:00 - Benim Adım Gültepe
05:30 - Kuzey Güney
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 - Kahvaltı Haberleri
10:00 - Kırgın Çiçekler
13:00 - atv Gün Ortası
14:00 - Altı Üstü İstanbul
16:30 - A.B.İ.
19:00 - atv Ana Haber
20:00 - Var Mısın Yok Musun
23:40 - Altı Üstü İstanbul
02:40 - Aldatmak
05:30 - Safir
TRT1 YAYIN AKIŞI
05:18 - İstiklal Marşı
05:20 - Hayallerinin Peşinde
06:05 - Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07:05 - Hangimiz Sevmedik
09:50 - Kasaba Doktoru
13:20 - Seksenler
14:35 - Yürek Çıkmazı
17:45 - Lingo Türkiye
19:00 - Ana Haber
20:00 - Robot Ron: Bir Sorun Var | Yabancı Sinema
22:20 - Alita: Savaş Meleği | Yabancı Sinema
00:45 - 3'te 3
02:00 - Seksenler
03:05 - Yürek Çıkmazı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - İstanbullu Gelin
09:30 - Ateşböceği
12:00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14:00 - Aramızda Kalsın
16:30 - Erkenci Kuş
19:00 - Star Haber
20:00 - Doğanın Kanunu (Yeni Bölüm)
00:15 - Bittin Sen
01:45 - Bittin Sen
03:00 - İstanbullu Gelin
05:00 - Erkenci Kuş
NOW YAYIN AKIŞI
08:00 - Çalar Saat
10:00 - Her Yerde Sen
12:00 - Şahane Hayatım
14:45 - Sen Çal Kapımı
16:45 - Karagül
19:00 - NOW Ana Haber
20:00 - Recep İvedik 3
22:15 - Efsaneler Masası
00:15 - Tolgshow Filtresiz
02:00 - Aşk Yeniden
04:00 - İnadına Aşk
05:00 - Yasak Elma
06:00 - Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 - Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 - MasterChef Türkiye
10:00 - Gazete Magazin
14:00 - MasterChef Türkiye
20:00 - MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 - Gazete Magazin
04:00 - Oynat Bakalım
05:30 - Tuzak