BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER, YARIŞMALAR VAR? 30 Temmuz 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı
Televizyon ekranlarında 30 Temmuz Perşembe akşamı dizi, yarışma ve futbol heyecanı bir arada yaşanacak. Ana haber bültenlerinin ardından farklı kanallarda yeni bölümler ve canlı spor karşılaşmaları izleyiciyle buluşacak. Show TV'de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle ekrana gelirken, TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yayımlanacak. TRT 1'de ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda oynanacak Inter Turku-Başakşehir karşılaşması futbolseverleri ekran başına çekecek. Peki bu akşam hangi kanalda hangi yapım var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in 30 Temmuz 2026 Perşembe gününe ait yayın akışı…
30 Temmuz 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında diziden yarışmaya, futboldan eğlence programlarına kadar birçok seçenek izleyicilerle buluşacak. Gecenin öne çıkan yapımları arasında Show TV’de yayımlanacak Muhtemel Aşk’ın yeni bölümü ile TV8 ekranlarına gelecek MasterChef Türkiye yer alıyor. Futbolseverler ise TRT 1’den canlı yayımlanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki Inter Turku-Başakşehir karşılaşmasını takip edebilecek. Akşam planını yayın saatlerine göre yapmak isteyenler, ulusal kanalların güncel programlarını araştırıyor. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in 30 Temmuz Perşembe tarihli yayın akışları…
KANALLARIN 30 TEMMUZ PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Uzak Şehir
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Örümcek Adam 2
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.20 Hangimiz Sevmedik
10.15 Kendi Düşen Ağlamaz
13.30 Seksenler
14.50 Yürek Çıkmazı
17.30 Lingo Türkiye
19.00 Inter Turku - Başakşehir | UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.Eleme Turu
21.15 Asırlık Gece
23.05 Penguen Arkadaşım | Yabancı Sinema
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
09.30 Sevdiğim Sensin
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 Güzel Köylü
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Beyoğlu Güzeli
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13:00 atv Gün Ortası
14.00 A.B.İ
16.30 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Halef: Köklerin Çağrısı
15.00 Sen Çal Kapımı
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Daha İyi Bir Yarın
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 MasterChef
10.00 Gazete Magazin
13.00 Doktor Aksoy
15.30 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)