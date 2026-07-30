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        Haberler Bilgi Magazin BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER, YARIŞMALAR VAR? 30 Temmuz 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı

        BUGÜN TELEVİZYONDA HANGİ DİZİLER, YARIŞMALAR VAR? 30 Temmuz 2026 Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8 TV yayın akışı

        Televizyon ekranlarında 30 Temmuz Perşembe akşamı dizi, yarışma ve futbol heyecanı bir arada yaşanacak. Ana haber bültenlerinin ardından farklı kanallarda yeni bölümler ve canlı spor karşılaşmaları izleyiciyle buluşacak. Show TV'de Muhtemel Aşk yeni bölümüyle ekrana gelirken, TV8'de MasterChef Türkiye'nin yeni bölümü yayımlanacak. TRT 1'de ise UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda oynanacak Inter Turku-Başakşehir karşılaşması futbolseverleri ekran başına çekecek. Peki bu akşam hangi kanalda hangi yapım var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8'in 30 Temmuz 2026 Perşembe gününe ait yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Temmuz 2026 - 11:04 Güncelleme:
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        1

        30 Temmuz 2026 Perşembe akşamı televizyon ekranlarında diziden yarışmaya, futboldan eğlence programlarına kadar birçok seçenek izleyicilerle buluşacak. Gecenin öne çıkan yapımları arasında Show TV’de yayımlanacak Muhtemel Aşk’ın yeni bölümü ile TV8 ekranlarına gelecek MasterChef Türkiye yer alıyor. Futbolseverler ise TRT 1’den canlı yayımlanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki Inter Turku-Başakşehir karşılaşmasını takip edebilecek. Akşam planını yayın saatlerine göre yapmak isteyenler, ulusal kanalların güncel programlarını araştırıyor. İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW ve TV8’in 30 Temmuz Perşembe tarihli yayın akışları…

        2

        KANALLARIN 30 TEMMUZ PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Yeni Gelin

        09.00 Aşk Laftan Anlamaz

        12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        15.00 Kızılcık Şerbeti

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Muhtemel Aşk (Yeni Bölüm)

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Küçük Ağa

        09.30 Yaprak Dökümü

        12.00 Kanal D Haber Gün Arası

        13.00 Magazin D Yaz

        14.00 Uzak Şehir

        16.45 Aşk-ı Memnu

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Örümcek Adam 2

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.20 Hangimiz Sevmedik

        10.15 Kendi Düşen Ağlamaz

        13.30 Seksenler

        14.50 Yürek Çıkmazı

        17.30 Lingo Türkiye

        19.00 Inter Turku - Başakşehir | UEFA Avrupa Konferans Ligi 2.Eleme Turu

        21.15 Asırlık Gece

        23.05 Penguen Arkadaşım | Yabancı Sinema

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 İki Aile

        09.30 Sevdiğim Sensin

        12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14.00 Güzel Köylü

        16.30 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Beyoğlu Güzeli

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Kırgın Çiçekler

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 A.B.İ

        16.30 Var Mısın Yok Musun

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Var Mısın Yok Musun

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat

        10.00 Kirli Sepeti

        12.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        15.00 Sen Çal Kapımı

        16.30 Karagül

        19.00 Now Ana Haber

        20.00 Daha İyi Bir Yarın

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 MasterChef

        10.00 Gazete Magazin

        13.00 Doktor Aksoy

        15.30 MasterChef Türkiye

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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