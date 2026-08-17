BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 17 Ağustos 2026 Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı listesi

Haftanın ilk gününde televizyon karşısına geçecek izleyiciler, 17 Ağustos 2026 Pazartesi yayın akışında hangi yapımların yer aldığını araştırıyor. Akşam kuşağında ATV’de Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekrana gelirken, Show TV’de Güldür Güldür Show, TV8’de ise MasterChef Türkiye izleyiciyle buluşacak. Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’nin gün boyunca yayınlayacağı dizi, film, yarışma ve eğlence programları da netleşti. Peki, 17 Ağustos Pazartesi televizyonda neler var, hangi program saat kaçta başlayacak? İşte kanalların güncel yayın akışı…