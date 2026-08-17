BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 17 Ağustos 2026 Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı listesi
17 Ağustos 2026 Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve eğlence programları bekliyor. Günün öne çıkan yapımları arasında ATV'de yeni bölümüyle Altı Üstü İstanbul, Show TV'de Güldür Güldür Show ve TV8'de MasterChef Türkiye yer alıyor. Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin güncel yayın akışlarının açıklanmasıyla birlikte, akşam kuşağında ekrana gelecek programlar da belli oldu. İşte 17 Ağustos Pazartesi günü ulusal kanallarda yayınlanacak yapımlar ve saatleri…
Haftanın ilk gününde televizyon karşısına geçecek izleyiciler, 17 Ağustos 2026 Pazartesi yayın akışında hangi yapımların yer aldığını araştırıyor. Akşam kuşağında ATV’de Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekrana gelirken, Show TV’de Güldür Güldür Show, TV8’de ise MasterChef Türkiye izleyiciyle buluşacak. Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’nin gün boyunca yayınlayacağı dizi, film, yarışma ve eğlence programları da netleşti. Peki, 17 Ağustos Pazartesi televizyonda neler var, hangi program saat kaçta başlayacak? İşte kanalların güncel yayın akışı…
KANALLARIN 17 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.25 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
00.15 Muhtemel Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Daha 17 (Tekrar)
23.15 Meth Gator'a Saldırı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.05 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
07.00 Kalk Gidelim
10.15 Kendi Düşen Ağlamaz
13.30 Seksenler
14.35 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Organize İşler | Türk Sineması
22.10 Dedemin Fişi | Türk Sineması
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.30 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)
00.20 Var Mısın Yok Musun
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İki Aile
09.30 Yüksek Sosyete
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.15 Güzel Köylü
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Tosun Paşa
22.00 Doğanın Kanunu
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.00 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Halef: Köklerin Çağrısı
15.00 Sen Çal Kapımı
16.45 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Altına Hücum
22.30 Şevkat Yerimdar
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
11.00 Gazete Magazin
13.00 Doktor Aksoy
15.30 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)