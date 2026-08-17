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        Haberler Bilgi BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 17 Ağustos 2026 Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı listesi

        BUGÜN TELEVİZYONDA NELER VAR? 17 Ağustos 2026 Pazartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışı listesi

        17 Ağustos 2026 Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, film, yarışma ve eğlence programları bekliyor. Günün öne çıkan yapımları arasında ATV'de yeni bölümüyle Altı Üstü İstanbul, Show TV'de Güldür Güldür Show ve TV8'de MasterChef Türkiye yer alıyor. Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin güncel yayın akışlarının açıklanmasıyla birlikte, akşam kuşağında ekrana gelecek programlar da belli oldu. İşte 17 Ağustos Pazartesi günü ulusal kanallarda yayınlanacak yapımlar ve saatleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 11:53 Güncelleme:
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        1

        Haftanın ilk gününde televizyon karşısına geçecek izleyiciler, 17 Ağustos 2026 Pazartesi yayın akışında hangi yapımların yer aldığını araştırıyor. Akşam kuşağında ATV’de Altı Üstü İstanbul yeni bölümüyle ekrana gelirken, Show TV’de Güldür Güldür Show, TV8’de ise MasterChef Türkiye izleyiciyle buluşacak. Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’nin gün boyunca yayınlayacağı dizi, film, yarışma ve eğlence programları da netleşti. Peki, 17 Ağustos Pazartesi televizyonda neler var, hangi program saat kaçta başlayacak? İşte kanalların güncel yayın akışı…

        2

        KANALLARIN 17 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06.00 Yeni Gelin

        09.00 Aşk Laftan Anlamaz

        12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Güldür Güldür Show

        00.15 Muhtemel Aşk

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Küçük Ağa

        09.30 Yaprak Dökümü

        12.00 Kanal D Haber Gün Arası

        13.00 Magazin D Yaz

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Aşk-ı Memnu

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Daha 17 (Tekrar)

        23.15 Meth Gator'a Saldırı

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        06.05 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        07.00 Kalk Gidelim

        10.15 Kendi Düşen Ağlamaz

        13.30 Seksenler

        14.35 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Organize İşler | Türk Sineması

        22.10 Dedemin Fişi | Türk Sineması

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Kırgın Çiçekler

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Altı Üstü İstanbul

        16.30 Var Mısın Yok Musun

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Altı Üstü İstanbul (Yeni Bölüm)

        00.20 Var Mısın Yok Musun

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 İki Aile

        09.30 Yüksek Sosyete

        12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14.15 Güzel Köylü

        16.30 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Tosun Paşa

        22.00 Doğanın Kanunu

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.00 Çalar Saat

        10.00 Kirli Sepeti

        12.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        15.00 Sen Çal Kapımı

        16.45 Karagül

        19.00 NOW Ana Haber

        20.00 Altına Hücum

        22.30 Şevkat Yerimdar

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        11.00 Gazete Magazin

        13.00 Doktor Aksoy

        15.30 MasterChef Türkiye

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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