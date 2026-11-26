Altın piyasasında haftanın dördüncü işlem günü olan 26 Kasım Perşembe günü hareketlilik sürüyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki değişimler, altın alım satımı yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gün içerisinde piyasalardaki fiyat hareketlerini takip eden yatırımcılar, alış ve satış rakamlarını karşılaştırarak karar vermeye çalışıyor. Peki, 26 Kasım 2026 bugün altın fiyatlarında son durum…