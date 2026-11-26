CANLI ALTIN FİYATLARI 26 KASIM 2026: Altında ibre yukarı döndü! Bugün gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 26 Kasım 2026 Perşembe günü yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel piyasalardaki gelişmelerle birlikte gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları araştırılıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu, gram ve çeyrek altın kaç TL'den işlem görüyor? İşte 26 Kasım 2026 güncel altın fiyatları…
Altın piyasasında haftanın dördüncü işlem günü olan 26 Kasım Perşembe günü hareketlilik sürüyor. Özellikle gram altın ve çeyrek altın fiyatlarındaki değişimler, altın alım satımı yapacak vatandaşların gündeminde yer alıyor. Gün içerisinde piyasalardaki fiyat hareketlerini takip eden yatırımcılar, alış ve satış rakamlarını karşılaştırarak karar vermeye çalışıyor. Peki, 26 Kasım 2026 bugün altın fiyatlarında son durum…
GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Gram altın fiyatı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü en çok araştırılan yatırım araçları arasında bulunuyor. Güncel piyasa verilerine göre gram altın 5.793 TL alış, 5.834 TL satış fiyatından işlem görüyor.
ÇEYREK ALTIN BUGÜN KAÇ TL?
Düğünlerde, özel günlerde ve birikim amacıyla tercih edilen çeyrek altının güncel fiyatı da merak ediliyor. 26 Kasım 2026 itibarıyla çeyrek altın 10.098 TL alış, 10.266 TL satış fiyatıyla işlem görüyor.
YARIM VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
Altın yatırımcılarının takip ettiği yarım ve Cumhuriyet altınının fiyatları da güncellendi. 26 Kasım Perşembe günü yarım altın 20.275 TL alış, 20.407 TL satış; Cumhuriyet altını ise 41.315 TL alış, 41.398 TL satış fiyatından işlem görüyor.
CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ
26 KASIM 2026 GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU
26 Kasım 2026 Perşembe günü güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın: Alış 5.793 TL – Satış 5.834 TL
Çeyrek altın: Alış 10.098 TL – Satış 10.266 TL
Yarım altın: Alış 20.275 TL – Satış 20.407 TL
Tam altın: Alış 40.422 TL – Satış 40.768 TL
Cumhuriyet altını: Alış 41.315 TL – Satış 41.398 TL
22 ayar bilezik: Alış 5.309 TL – Satış 5.414 TL
14 ayar altın: Alış 3.388 TL – Satış 3.390 TL