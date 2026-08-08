Cansever kimdir, kaç yaşında? Ünlü şarkıcı Cansever neden vefat etti, hastalığı neydi? Cansever'in hayatı...

Arabesk ve fantezi müziğin güçlü yorumcularından Cansever’in hayatını kaybetmesi, sanat camiası ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. Dzansever Dalipova adıyla dünyaya gelen sanatçı, uzun soluklu müzik kariyerinde kendine özgü sesi ve yorumuyla hafızalarda yer edindi. Vefat haberinin ardından Cansever’in son dönemdeki sağlık durumu, ölüm nedeni ve yaşam öyküsü merak edilmeye başlandı. Peki Cansever neden vefat etti, hangi hastalıkla mücadele ediyordu? İşte sanatçının hayatı, kariyeri ve vefatına ilişkin bilinenler…