Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Cansever kimdir, kaç yaşında? Ünlü şarkıcı Cansever neden vefat etti, hastalığı neydi? Cansever'in hayatı...

        Cansever kimdir, kaç yaşında? Ünlü şarkıcı Cansever neden vefat etti, hastalığı neydi? Cansever'in hayatı...

        Arabesk ve fantezi müziğin tanınan isimlerinden Cansever'in vefat haberi müzik dünyasında üzüntü yarattı. Gerçek adı Dzansever Dalipova olan sanatçı, yıllar boyunca seslendirdiği şarkılar ve kendine has yorumuyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Cansever'in ölüm haberinin ardından sanatçının yaşamı ve sağlık durumu da yeniden gündeme geldi. Peki Cansever neden hayatını kaybetti, hangi hastalıkla mücadele ediyordu? İşte ünlü sanatçının yaşamına ve kariyerine dair merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ağustos 2026 - 23:06 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Arabesk ve fantezi müziğin güçlü yorumcularından Cansever’in hayatını kaybetmesi, sanat camiası ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. Dzansever Dalipova adıyla dünyaya gelen sanatçı, uzun soluklu müzik kariyerinde kendine özgü sesi ve yorumuyla hafızalarda yer edindi. Vefat haberinin ardından Cansever’in son dönemdeki sağlık durumu, ölüm nedeni ve yaşam öyküsü merak edilmeye başlandı. Peki Cansever neden vefat etti, hangi hastalıkla mücadele ediyordu? İşte sanatçının hayatı, kariyeri ve vefatına ilişkin bilinenler…

        2

        ÜNLÜ ŞARKICI CANSEVER'DEN ACI HABER!

        Lösemi tedavisi gören ve geçtiğimiz ocak ayında kanseri yendiğini duyuran ünlü şarkıcı Cansever, 59 yaşında yaşamını yitirdi.

        Almanya'da yaşamını sürdüren ünlü şarkıcı Cansever, 59 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl lösemi teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören sanatçı, ocak ayında kanseri yendiğini duyurmuştu.

        Cansever'in vefat haberini meslektaşı Mehtap Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştı. Yılmaz, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: Canım ablam, büyük ses, büyük usta Cansever ablam rahmetli oldu. Daha iki gün önce konuştuk, bana şarkı hediye etmişti. Çok üzgünüm, rahat uyu.

        3

        CANSEVER KİMDİR?

        Gerçek adı Dzansever Dalipova olan sanatçı, 8 Temmuz 1967 tarihinde Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde doğdu. Genç yaşta başladığı müzik yolculuğunda 1990'ların ortasında Türkiye müzik piyasasına adım attı. Seslendirdiği "Kara Çadır", "Ağla Gözbebeğim", "Kime Bu İnat" ve "Cemalim" gibi eserlerle arabesk ile Roman müziğinin unutulmaz isimleri arasında yerini aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Görme engelli kişi metro raylarına düştü!
        Harabe evden kurtarılan küçük Nazar'ın fotoğrafları ortaya çıktı 3904348
        Harabe evden kurtarılan küçük Nazar'ın fotoğrafları ortaya çıktı 3904348
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Biden'ın kanserinin yayıldığı açıklandı
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Mücteba Hamaney'in "ilk videosu" gizemi bitirmedi
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Pentagon'dan mühimmat stoku için hamle
        Marmara ve Ege'de fırtına; 5 ilde sarı kodlu uyarı!
        Marmara ve Ege'de fırtına; 5 ilde sarı kodlu uyarı!
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Bir kültürümüz hızla aşınıyor
        Öğrenci affı Resmi Gazete'de
        Öğrenci affı Resmi Gazete'de
        'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si anne oldu
        'Cennet Mahallesi'nin 'Ayşe'si anne oldu
        "İsrail, İran’a tek başına saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yapıyor"
        "İsrail, İran’a tek başına saldırılar düzenleme ihtimaline hazırlık yapıyor"
        "Annelikte başarısız oldum"
        "Annelikte başarısız oldum"
        Cansever hayatını kaybetti
        Cansever hayatını kaybetti
        İki bakan Esenyurt’ta
        İki bakan Esenyurt’ta
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Galatasaray'dan tatsız prova!
        Tekke'den Salah açıklaması!
        Tekke'den Salah açıklaması!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Bu manzara mantık sınırlarını zorluyor!
        Damlanur dosyasında cinayet şüphesi
        Damlanur dosyasında cinayet şüphesi
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!
        Dikkatinizi sonuna kadar zorlayacak 10 bulmaca!
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek
        Ankara-Kayseri arası 1 saat 45 dakikaya inecek