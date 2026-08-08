Cansever kimdir, kaç yaşında? Ünlü şarkıcı Cansever neden vefat etti, hastalığı neydi? Cansever'in hayatı...
Arabesk ve fantezi müziğin tanınan isimlerinden Cansever'in vefat haberi müzik dünyasında üzüntü yarattı. Gerçek adı Dzansever Dalipova olan sanatçı, yıllar boyunca seslendirdiği şarkılar ve kendine has yorumuyla geniş bir hayran kitlesi edinmişti. Cansever'in ölüm haberinin ardından sanatçının yaşamı ve sağlık durumu da yeniden gündeme geldi. Peki Cansever neden hayatını kaybetti, hangi hastalıkla mücadele ediyordu? İşte ünlü sanatçının yaşamına ve kariyerine dair merak edilenler…
Arabesk ve fantezi müziğin güçlü yorumcularından Cansever’in hayatını kaybetmesi, sanat camiası ve hayranları arasında büyük üzüntü yarattı. Dzansever Dalipova adıyla dünyaya gelen sanatçı, uzun soluklu müzik kariyerinde kendine özgü sesi ve yorumuyla hafızalarda yer edindi. Vefat haberinin ardından Cansever’in son dönemdeki sağlık durumu, ölüm nedeni ve yaşam öyküsü merak edilmeye başlandı. Peki Cansever neden vefat etti, hangi hastalıkla mücadele ediyordu? İşte sanatçının hayatı, kariyeri ve vefatına ilişkin bilinenler…
ÜNLÜ ŞARKICI CANSEVER'DEN ACI HABER!
Lösemi tedavisi gören ve geçtiğimiz ocak ayında kanseri yendiğini duyuran ünlü şarkıcı Cansever, 59 yaşında yaşamını yitirdi.
Almanya'da yaşamını sürdüren ünlü şarkıcı Cansever, 59 yaşında hayatını kaybetti. Geçtiğimiz yıl lösemi teşhisi konulan ve bir süre tedavi gören sanatçı, ocak ayında kanseri yendiğini duyurmuştu.
Cansever'in vefat haberini meslektaşı Mehtap Yılmaz sosyal medya hesabından paylaştı. Yılmaz, üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi: Canım ablam, büyük ses, büyük usta Cansever ablam rahmetli oldu. Daha iki gün önce konuştuk, bana şarkı hediye etmişti. Çok üzgünüm, rahat uyu.
CANSEVER KİMDİR?
Gerçek adı Dzansever Dalipova olan sanatçı, 8 Temmuz 1967 tarihinde Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde doğdu. Genç yaşta başladığı müzik yolculuğunda 1990'ların ortasında Türkiye müzik piyasasına adım attı. Seslendirdiği "Kara Çadır", "Ağla Gözbebeğim", "Kime Bu İnat" ve "Cemalim" gibi eserlerle arabesk ile Roman müziğinin unutulmaz isimleri arasında yerini aldı.