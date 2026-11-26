CSKA Sofya - Trabzonspor maçı CANLI İZLE kanalı: CSKA Sofya - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler!
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'ya konuk oluyor. İlk üç maçında 6 puan toplayan bordo-mavililer, deplasmandan galibiyetle ayrılarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor. 1 puanlı ev sahibi ekip ise turnuvada şansını devam ettirmek istiyor. Karşılaşma öncesinde maçın başlama saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, CSKA Sofya - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor maçı şifresiz mi yayınlanacak? İşte CSKA Sofya - Trabzonspor maçı canlı yayın bilgileri, hakemi ve takımların son durumu...
UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında oynanacak CSKA Sofya - Trabzonspor maçı için heyecan dorukta. Avrupa macerasına KuPS Kuopio ve Hearts galibiyetleriyle başlayan bordo-mavililer, üçüncü haftada Freiburg'a mağlup olmuştu. İlk üç karşılaşmada 6 puan toplayarak 12. sıraya yerleşen Trabzonspor, Bulgaristan deplasmanında yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor. Ev sahibi CSKA Sofya ise üç maçta topladığı 1 puanla 28. sırada bulunuyor. Fransız hakem Jeremie Pignard'ın yöneteceği karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un eksik oyuncuları ve maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, CSKA Sofya - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte bordo-mavililerin Avrupa mücadelesine ilişkin ayrıntılar...
CSKA SOFYA - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
CSKA Sofya - Trabzonspor maçı, 26 Kasım 2026 Perşembe günü (bu akşam) Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.
Kritik mücadele, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki Bulgarska Armiya Stadı'nda oynanacak.
CSKA SOFYA - TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Bordo-mavililerin Avrupa mücadelesi, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma, TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden de izlenebilecek.
Karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonundan Jeremie Pignard düdük çalacak. Fransız hakemin yardımcılıklarını Aurélien Drouet ve Hicham Zakrani üstlenecek.
CSKA SOFYA - TRABZONSPOR MAÇI CANLI YAYIN KANALI İÇİN TIKLAYINIZ
TRABZONSPOR'DA HANGİ FUTBOLCULAR EKSİK?
Trabzonspor, CSKA Sofya karşılaşması öncesinde sakatlıklarla mücadele ediyor. Bordo-mavililerde Aral Şimşir, Franculino Dju, Arseniy Batagov ve Tim Jabol-Folcarelli sakatlıkları nedeniyle Bulgaristan deplasmanında forma giyemeyecek.
Stefan Savic'in ise karşılaşmada dinlendirilmesi bekleniyor.
Trabzonspor taraftarı, KuPS Kuopio maçındaki seyirci olayları nedeniyle verilen 1 maçlık ceza dolayısıyla CSKA Sofya müsabakasında tribünde yer alamayacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
CSKA Sofya: Papoukhov, Pastor, Almeida, Rodriduez, Martino, Sensi, Jordao, Ngome, Pittas, Panayotov, Godoy
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Cabral, Fabinho, Mendy, Salah, Bouchouari, Saviolo, Onuachu.
TRABZONSPOR'UN KONFERANS LİGİ'NDE KAÇ PUANI VAR?
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde geride kalan üç haftada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, ilk maçında Finlandiya temsilcisi KuPS Kuopio'yu deplasmanda 4-2 mağlup etti.
İkinci karşılaşmada İskoçya'nın Hearts takımını sahasında 2-0 yenen Trabzonspor, üçüncü haftada ise Alman ekibi Freiburg'a 1-0 kaybetti.
Bu sonuçlarla 6 puana ulaşan bordo-mavililer, dördüncü hafta öncesinde 12. sırada yer alıyor.
CSKA SOFYA'NIN KONFERANS LİGİ'NDEKİ DURUMU
CSKA Sofya, UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmada galibiyet elde edemedi.
Bulgaristan temsilcisi ilk haftada Monaco'ya sahasında 2-1 mağlup oldu. İkinci haftada Nordsjaelland deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen CSKA Sofya, üçüncü maçında Panathinaikos'a 2-1 yenildi.
Bir beraberlik ve iki mağlubiyetle 1 puan toplayan CSKA Sofya, dördüncü hafta öncesinde 28. sırada bulunuyor.