UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında oynanacak CSKA Sofya - Trabzonspor maçı için heyecan dorukta. Avrupa macerasına KuPS Kuopio ve Hearts galibiyetleriyle başlayan bordo-mavililer, üçüncü haftada Freiburg'a mağlup olmuştu. İlk üç karşılaşmada 6 puan toplayarak 12. sıraya yerleşen Trabzonspor, Bulgaristan deplasmanında yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor. Ev sahibi CSKA Sofya ise üç maçta topladığı 1 puanla 28. sırada bulunuyor. Fransız hakem Jeremie Pignard'ın yöneteceği karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un eksik oyuncuları ve maçın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, CSKA Sofya - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte bordo-mavililerin Avrupa mücadelesine ilişkin ayrıntılar...