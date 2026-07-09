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        Haberler Bilgi Gündem EGM 500 personel alımı yapıyor! EGM personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?

        EGM 500 personel alımı yapıyor! EGM personel alımı başvuruları ne zaman, şartları ne?

        Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2026 yılı personel alımı kapsamında 500 sözleşmeli destek personeli (hizmetli) istihdam edeceğini duyurdu. Taşra teşkilatında görevlendirilecek adaylar için başvuru süreci ve şartlar merak konusu olurken, alımlar KPSS puan sıralamasına göre gerçekleştirilecek. Peki, EGM 500 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, kimler başvuru yapabilecek ve başvuru şartları neler? İşte EGM personel alım ilanına ilişkin tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 15:26 Güncelleme:
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        EGM personel alımı ilanı binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatındaki personel ihtiyacını karşılamak amacıyla 500 sözleşmeli destek personeli (hizmetli) alımı yapacak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında gerçekleştirilecek alımlarda adaylar, KPSS puan üstünlüğüne göre değerlendirilecek. EGM hizmetli alımı başvuru tarihleri, başvuru ekranı ve istenen şartlar ise ilanı takip eden adaylar tarafından araştırılıyor. İşte bilgiler...

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        EGM PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 500 sözleşmeli destek personeli alımı için başvuru süreci belli oldu. Adaylar, başvurularını 20 Temmuz 2026 ile 24 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

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        EGM 500 PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

        Başvuruların son gün olan 24 Temmuz 2026 saat 23.59’a kadar tamamlanması gerekiyor. Belirtilen sürenin ardından yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. Adaylar başvuru işlemlerini yalnızca e-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım platformu aracılığıyla yapabilecek.

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        ŞAHSEN BAŞVURU KABUL EDİLMİYOR

        Şahsen başvuru, posta veya kargo yoluyla gönderilen başvurular ise kabul edilmeyecek.

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