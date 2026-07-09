Kızılırmak'ta boğulan Zerda'nın son görüntüsü ortaya çıktı

SİVAS'ın Gemerek ilçesinde Kızılırmak'ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılarak yaşamını yitiren kardeşlerden Zerda Şahin'in (13), olaydan 8 gün önce gittiği güzellik merkezindeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güzellik merkezi sahibi Gülden Temur, Zerda'yı yaklaşık 9 yıldır tanıdığını bel... Daha Fazla Göster SİVAS'ın Gemerek ilçesinde Kızılırmak'ta çamaşır yıkarken akıntıya kapılarak yaşamını yitiren kardeşlerden Zerda Şahin'in (13), olaydan 8 gün önce gittiği güzellik merkezindeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Güzellik merkezi sahibi Gülden Temur, Zerda'yı yaklaşık 9 yıldır tanıdığını belirterek, "Yaz sezonunda çadırda kalırlardı. Ne zaman gelseler mutlaka yanıma uğrardı. Okumak ve iyi bir hayat kurmayı hayal ediyordu. Son geldiğinde saçlarını yaptım. Gitmeden önce sarıldık. O anlar, güvenlik kamerasına da yansıdı. Meğer son sarılışımızmış" dedi. (DHA) Daha Az Göster