EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Zam kanunu TBMM'ye geldi! Bağkur SSK 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

En düşük emekli maaşı 2026 son dakika gelişmeleri sonrası gözler TBMM'ye çevrildi. Temmuz ayı başında açıklanan Haziran ayı zam oranı ile birlikte geçtiğimiz Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon artışı yüzde 17,76 olarak tespit edildi. Bu oranda bağkur ve SSK emekli kök maaşlarına zam geldi. Ancak bilindiği üzere en düşük emekli maaşı kanun teklifiyle belli olduğu için enflasyon farkı en düşük emekli maaşı oranını değiştirmiyor. Bu nedenle milyonlarca Bağkur ve SSK emeklisi en düşük emekli maaşı ile iligli TBMM'ye verilen önerge ile ilgili son durumu merak ediyor. Bu bağlamda özellikle de "Bağkur SSK 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?" sorularının cevabı araştırılıyor. Hemen belirtelim ki ilgili düzenlemeyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı ve gözler Meclis'e çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak? İşte son dakika gelişmesinin detayları....