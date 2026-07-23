Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Zam kanunu TBMM'ye geldi! Bağkur SSK 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Zam kanunu TBMM'ye geldi! Bağkur SSK 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

        En düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı 2026 düzenlemesi ile ilgili süreç milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi tarafından yakından izleniyor. Bilindiği üzere en düşük emekli aylığı TBMM'den yapılan yasal düzenleme ile belirleniyor. Enflasyon farkı doğrultusunda kök maaşı yasa ile belirlenen rakamın altında kalan emekliler her ne kadar mevcut kök maaşları yasa ile belirlenen rakamı karşılamasa da düzenleme gereği en düşük emekli aylığını alıyorlar. Örneğin bir SSK emeklisinin zam sonrası kök maaşı 15 liraya yükselmiş olsun ve yürürlükteki kanuna göre en düşük emekli maaşı 20 bin lira olsun bu emekli yasal düzenleme sayesinde 20 bin lira alıyor. Bu nedenle en düşük emekli maaşı düzenlemesi milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Buna göre "Bağkur SSK 2026 en düşük emekli maaşı belli oldu mu, Resmi Gazete'de yayınlandı mı?" ve "2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki yeni düzenlemeyle ilgili gelen son dakika haberi sonrası gözler TBMM'ye çevrildi. İşte en düşük emekli maaşı ile ilgili son durum....

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 08:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        En düşük emekli maaşı 2026 son dakika gelişmeleri sonrası gözler TBMM'ye çevrildi. Temmuz ayı başında açıklanan Haziran ayı zam oranı ile birlikte geçtiğimiz Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon artışı yüzde 17,76 olarak tespit edildi. Bu oranda bağkur ve SSK emekli kök maaşlarına zam geldi. Ancak bilindiği üzere en düşük emekli maaşı kanun teklifiyle belli olduğu için enflasyon farkı en düşük emekli maaşı oranını değiştirmiyor. Bu nedenle milyonlarca Bağkur ve SSK emeklisi en düşük emekli maaşı ile iligli TBMM'ye verilen önerge ile ilgili son durumu merak ediyor. Bu bağlamda özellikle de "Bağkur SSK 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?" sorularının cevabı araştırılıyor. Hemen belirtelim ki ilgili düzenlemeyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı ve gözler Meclis'e çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak? İşte son dakika gelişmesinin detayları....

        2

        TEKLİF MECLİS'TE

        TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 7 maddesi kabul edildi. Henüz emekli maaşlarıyla iligli bölüme gelinmedi. Teklifin 7. maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

        3

        2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

        Düzenlemenin kabulü ile mevcut 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı tutarı 2026 yılının ilk 6 ayı için TÜİK tarafından açıklanan yüzde 17,76'lık enflasyon oranı dikkate alınarak 23 bin 552 liraya yükselmiş olacak.

        4

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI EN ZAMAN BELLİ OALCAK, RESMİ GAZETE'DE YAYINLANACAK?

        Düzenlemenin de yer aldığı kabun teklifi 34 maddeden oluşuyor. Henüz 7 madde görüşüldü ve kabul edildi. Tahminlere göre yüksek ihtimalle kanun teklifi tüm maddeleriyle görüşülüp Meclis'te kabul edilecek ve yine aynı hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girecek.

        5

        ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

        Zamlı maaşların ödeme takvimi, düzenlemenin yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından netleşecek.

        Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte SGK tarafından ödeme takvimi ilan edilecek ve hak sahiplerinin hesaplarına zamlı maaşlar ile varsa maaş farkları yatırılacak.

        6

        4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

        Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        7

        4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

        Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

        Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

        Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.

        8

        4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

        Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri, belirlenen ödeme takvimine göre hesaplara aktarılır. Ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi halinde maaşlar cuma günü, pazar gününe rastlaması durumunda ise pazartesi günü ödenir.

        Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

        Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde

        Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde

        Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde

        Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde

        Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde

        9

        SSK VE BAĞ-KUR ZAM FARKI ÖDEMELERİ YATTI MI?

        SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkı ödemeleri için gözler SGK'dan yapılacak açıklamaya çevrildi.

        Ödeme tarihleri SGK tarafından duyurulduğunda zam farkları, emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına herhangi bir başvuru gerekmeksizin yatırılacak.

        10

        EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Temmuz 2026 maaş artışlarının ardından zam farkı ödemelerine ilişkin beklenti sürüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile en düşük emekli aylığından yararlanan vatandaşlar, SGK tarafından açıklanacak ödeme takvimini bekliyor.

        Maaş farklarının, yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından SGK tarafından belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara yatırılması bekleniyor.

        11

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLAR ZAM FARKI ALACAK MI?

        Evet. En düşük emekli aylığından yararlanan vatandaşlar da maaşlarını eski tutar üzerinden aldıysa, yeni düzenleme yürürlüğe girdikten sonra oluşan 3.552 TL'lik farkı ayrıca alacak.

        12

        Bu ödeme için ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor. SGK tarafından belirlenecek ödeme takvimi kapsamında fark tutarları emeklilerin hesaplarına aktarılacak.

        13

        SGK'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

        Milyonlarca emeklinin gözü şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yapacağı resmi açıklamada. Kurumun emekli maaş farkı ödeme takvimini duyurmasının ardından SSK, Bağ-Kur ve en düşük emekli aylığından yararlanan vatandaşların zam farkları belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak. Emekliler ise SGK'dan gelecek ödeme takvimini yakından takip etmeyi sürdürüyor.

        14
        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 21 Temmuz 2026 (Ana Muhalefet Unvanı El mi Değiştiriyor?)

        "Ana Muhalefet" yeni parti mi olacak? Kaç vekil Özel ile hareket eder? CHP'yi bundan sonra ne bekliyor? Yeni ittifaklar mı kurulacak? Yargıtay'dan ret kararı çıkarsa ne olur? HT 360'da Dilek Gül sordu; Akademisyen Dr. Ufuk Aras ve Hukukçu Prof. Dr. Selami Kuran anlattı.  

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Fethiye'de söndürme çalışmaları sürüyor
        Fethiye'de söndürme çalışmaları sürüyor
        Emekli aylığına intibak önerisi
        Emekli aylığına intibak önerisi
        Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı
        Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Leao yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Leao yarışı!
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı için bir kadına kıydılar!
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı için bir kadına kıydılar!
        İsrail'den ABD'ye gizli ziyaret
        İsrail'den ABD'ye gizli ziyaret
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        Başakşehir turu rövanşa bıraktı!
        Başakşehir turu rövanşa bıraktı!
        İddialara yanıt
        İddialara yanıt
        v
        v
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Aşklarını ilan ettiler
        Aşklarını ilan ettiler
        Bebek göründü
        Bebek göründü
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        AHBAP soruşturmasında 5 isim ifadeye çağrıldı
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        "Avrupa'da devam etmek istiyoruz"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan "Cake Not Hate" kampanyasıyla tanınan Joshua Harris’i kabul etti
        ABD Gizli Servisinden uyarı
        ABD Gizli Servisinden uyarı
        Husilerden Suudi Arabistan'a ait 2 tankere saldırı
        Husilerden Suudi Arabistan'a ait 2 tankere saldırı