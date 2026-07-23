EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Zam kanunu TBMM'ye geldi! Bağkur SSK 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
En düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak? En düşük emekli maaşı 2026 düzenlemesi ile ilgili süreç milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi tarafından yakından izleniyor. Bilindiği üzere en düşük emekli aylığı TBMM'den yapılan yasal düzenleme ile belirleniyor. Enflasyon farkı doğrultusunda kök maaşı yasa ile belirlenen rakamın altında kalan emekliler her ne kadar mevcut kök maaşları yasa ile belirlenen rakamı karşılamasa da düzenleme gereği en düşük emekli aylığını alıyorlar. Örneğin bir SSK emeklisinin zam sonrası kök maaşı 15 liraya yükselmiş olsun ve yürürlükteki kanuna göre en düşük emekli maaşı 20 bin lira olsun bu emekli yasal düzenleme sayesinde 20 bin lira alıyor. Bu nedenle en düşük emekli maaşı düzenlemesi milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Buna göre "Bağkur SSK 2026 en düşük emekli maaşı belli oldu mu, Resmi Gazete'de yayınlandı mı?" ve "2026 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularının cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki yeni düzenlemeyle ilgili gelen son dakika haberi sonrası gözler TBMM'ye çevrildi. İşte en düşük emekli maaşı ile ilgili son durum....
En düşük emekli maaşı 2026 son dakika gelişmeleri sonrası gözler TBMM'ye çevrildi. Temmuz ayı başında açıklanan Haziran ayı zam oranı ile birlikte geçtiğimiz Ocak ayına göre 6 aylık enflasyon artışı yüzde 17,76 olarak tespit edildi. Bu oranda bağkur ve SSK emekli kök maaşlarına zam geldi. Ancak bilindiği üzere en düşük emekli maaşı kanun teklifiyle belli olduğu için enflasyon farkı en düşük emekli maaşı oranını değiştirmiyor. Bu nedenle milyonlarca Bağkur ve SSK emeklisi en düşük emekli maaşı ile iligli TBMM'ye verilen önerge ile ilgili son durumu merak ediyor. Bu bağlamda özellikle de "Bağkur SSK 2026 en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak, Resmi Gazete'de yayımlandı mı?" sorularının cevabı araştırılıyor. Hemen belirtelim ki ilgili düzenlemeyle ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı ve gözler Meclis'e çevrildi. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak? İşte son dakika gelişmesinin detayları....
TEKLİF MECLİS'TE
TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının artırılmasına yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 7 maddesi kabul edildi. Henüz emekli maaşlarıyla iligli bölüme gelinmedi. Teklifin 7. maddesinin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Aranın ardından komisyonun yerini almaması üzerine Adan, birleşimi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.
2026 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Düzenlemenin kabulü ile mevcut 20 bin lira olan en düşük emekli aylığı tutarı 2026 yılının ilk 6 ayı için TÜİK tarafından açıklanan yüzde 17,76'lık enflasyon oranı dikkate alınarak 23 bin 552 liraya yükselmiş olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI EN ZAMAN BELLİ OALCAK, RESMİ GAZETE'DE YAYINLANACAK?
Düzenlemenin de yer aldığı kabun teklifi 34 maddeden oluşuyor. Henüz 7 madde görüşüldü ve kabul edildi. Tahminlere göre yüksek ihtimalle kanun teklifi tüm maddeleriyle görüşülüp Meclis'te kabul edilecek ve yine aynı hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girecek.
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?
Zamlı maaşların ödeme takvimi, düzenlemenin yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından netleşecek.
Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte SGK tarafından ödeme takvimi ilan edilecek ve hak sahiplerinin hesaplarına zamlı maaşlar ile varsa maaş farkları yatırılacak.
4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.
4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Emekli Sandığı kapsamında üç ayda bir yapılan maaş ödemeleri, belirlenen ödeme takvimine göre hesaplara aktarılır. Ödeme gününün cumartesiye denk gelmesi halinde maaşlar cuma günü, pazar gününe rastlaması durumunda ise pazartesi günü ödenir.
Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;
Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. gününde
Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. gününde
Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. gününde
Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. gününde
Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. gününde
SSK VE BAĞ-KUR ZAM FARKI ÖDEMELERİ YATTI MI?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam farkı ödemeleri için gözler SGK'dan yapılacak açıklamaya çevrildi.
Ödeme tarihleri SGK tarafından duyurulduğunda zam farkları, emeklilerin maaş aldıkları banka hesaplarına herhangi bir başvuru gerekmeksizin yatırılacak.
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Temmuz 2026 maaş artışlarının ardından zam farkı ödemelerine ilişkin beklenti sürüyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile en düşük emekli aylığından yararlanan vatandaşlar, SGK tarafından açıklanacak ödeme takvimini bekliyor.
Maaş farklarının, yasal düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından SGK tarafından belirlenen takvim doğrultusunda hesaplara yatırılması bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALANLAR ZAM FARKI ALACAK MI?
Evet. En düşük emekli aylığından yararlanan vatandaşlar da maaşlarını eski tutar üzerinden aldıysa, yeni düzenleme yürürlüğe girdikten sonra oluşan 3.552 TL'lik farkı ayrıca alacak.
Bu ödeme için ayrıca başvuru yapılmasına gerek bulunmuyor. SGK tarafından belirlenecek ödeme takvimi kapsamında fark tutarları emeklilerin hesaplarına aktarılacak.
SGK'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Milyonlarca emeklinin gözü şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) yapacağı resmi açıklamada. Kurumun emekli maaş farkı ödeme takvimini duyurmasının ardından SSK, Bağ-Kur ve en düşük emekli aylığından yararlanan vatandaşların zam farkları belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak. Emekliler ise SGK'dan gelecek ödeme takvimini yakından takip etmeyi sürdürüyor.