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        Haberler Bilgi Gündem EN DÜŞÜK EMEKLİ ZAMMI AÇIKLANDI MI? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

        EN DÜŞÜK EMEKLİ ZAMMI AÇIKLANDI MI? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Temmuz 2026 maaş zammı netleşti. Zam oranının kesinleşmesinin ardından gözler en düşük emekli maaşında yapılacak düzenlemeye çevrilirken, beklenen adım AK Parti'den geldi. Hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulurken, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin süreç resmen başladı. İşte bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Temmuz 2026 - 15:57 Güncelleme:
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        1

        Temmuz 2026 emekli zammının belli olmasının ardından en düşük emekli maaşıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. TÜİK'in açıkladığı Haziran enflasyon verileri doğrultusunda zam oranları kesinleşirken, milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni düzenleme için AK Parti harekete geçti. En düşük emekli aylığının yükseltilmesini öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulurken, düzenlemenin yasalaşma süreci de başlamış oldu. İşte ayrıntılar...

        2

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifine göre en düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor.

        Teklifin yasalaşması durumda en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL'ye yükselecek. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

        3

        EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ MECLİS'E SUNULDU MU?

        AK Parti'nin hazırladığı en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin kanun teklifi 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00'de TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklif, ilgili komisyonlarda görüşüldükten sonra Genel Kurul gündemine gelecek.

        4

        6 AYLIK ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

        TÜİK'in açıkladığı verilere göre;

        Haziran ayı enflasyonu aylık yüzde 0,99

        Yıllık enflasyon yüzde 32,11

        12 aylık ortalama enflasyon yüzde 32,03

        2026 yılının ilk 6 aylık TÜFE artışı ise yüzde 17,76 olarak gerçekleşti. Bu oranlarla birlikte emekli ve memur maaş zamları da netleşmiş oldu.

        5

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KİMLERİ KAPSIYOR?

        En düşük emekli aylığı düzenlemesi, kök aylığı düşük olduğu için Hazine desteğiyle en düşük emekli maaşı alan milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor.

        Yasa teklifinin kabul edilmesi halinde, şartları taşıyan emekliler yeni belirlenen 23 bin 552 TL tutarındaki en düşük emekli aylığından yararlanabilecek. Gözler şimdi TBMM'deki görüşmeler ve düzenlemenin yasalaşma sürecine çevrilmiş durumda.

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