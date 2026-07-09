EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

AK Parti tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan kanun teklifine göre en düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesi öngörülüyor.

Teklifin yasalaşması durumda en düşük emekli maaşı 23 bin 552 TL'ye yükselecek. Düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için teklifin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve ardından Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.