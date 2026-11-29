GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 138 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Başvurular, 2-9 Aralık tarihlerinde e-Devlet Kapısı'ndaki "Gelir İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden elektronik ortamda alınacak.

Sözlü sınavlar, avukat alımı için 21 Aralık'ta, koruma ve güvenlik görevlisi için 22 Aralık'ta, tekniker alımı için 23 Aralık'ta, hizmetli alımı için 24-28 Aralık tarihlerinde ve şoför alımı için 28-29 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınavlarda başarılı olanların isimleri, Başkanlığın internet sitesinden (www.gib.gov.tr) ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacak.