Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor! GİB 138 personel alımı ne zaman, başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Gelir İdaresi Başkanlığı personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilan kapsamında 138 Gelir Uzman Yardımcısı istihdam edilecek. Avukat, koruma ve güvenlik görevlisi, tekniker, hizmetli ve şoför kadrolarında alımlar gerçekleşecek. Peki, GİB personel alımı ne zaman, şartları neler, başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte, Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı detayları
Gelir İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yapacak. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 138 kişilik alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılacak alımlarda 2026 yılı KPSS puan sıralaması esaslarına göre gerçekleştirecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki, Gelir İdaresi Başkanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler, kimler başvurabilir?
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’NDAN 138 PERSONEL ALIMI MÜJDESİ!
Gelir İdaresi Başkanlığı 138 personel alımı yapacağını duyurdu. Başkanlığın konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
GİB, 138 sözleşmeli personel alımını sözlü sınav ve 2026 yılı KPSS puan sıralaması esaslarına göre gerçekleştirecek.
Buna göre, 22 avukat, 21 koruma ve güvenlik görevlisi, 23 tekniker, 45 hizmetli ve 27 şoför alımı yapılacak. Söz konusu personel farklı illerde istihdam edilecek.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 138 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Başvurular, 2-9 Aralık tarihlerinde e-Devlet Kapısı'ndaki "Gelir İdaresi Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden elektronik ortamda alınacak.
Sözlü sınavlar, avukat alımı için 21 Aralık'ta, koruma ve güvenlik görevlisi için 22 Aralık'ta, tekniker alımı için 23 Aralık'ta, hizmetli alımı için 24-28 Aralık tarihlerinde ve şoför alımı için 28-29 Aralık tarihlerinde Ankara'da yapılacak.
Sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile sınavlarda başarılı olanların isimleri, Başkanlığın internet sitesinden (www.gib.gov.tr) ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden duyurulacak.