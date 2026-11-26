GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 26 KASIM 2026: Avrupa'da Beşiktaş ve Trabzonspor gecesi! Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
26 Kasım 2026 maç programı Avrupa kupalarında oynanacak karşılaşmaları kaçırmak istemeyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanırken Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva'yı konuk edecek. UEFA Konferans Ligi'nde ise Trabzonspor, CSKA Sofya deplasmanına çıkacak. Basketbolda A Milli Erkek Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde İtalya ile karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta? Beşiktaş ve Trabzonspor maçları hangi kanalda yayınlanacak? İşte 26 Kasım 2026 maç programı, karşılaşma saatleri ve canlı yayın bilgileri…
26 Kasım 2026 maç programı ile bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak mücadeleler belli oldu. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer Sheva ile karşılaşırken Trabzonspor, Konferans Ligi'nin 4. haftasında CSKA Sofya'ya konuk olacak. Juventus, Milan, Benfica, Bayer Leverkusen ve Crystal Palace gibi Avrupa'nın önemli takımları da sahne alacak. Basketbolda ise A Milli Erkek Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında İtalya deplasmanında mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 26 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak maçlar ve yayın kanalları...
BEŞİKTAŞ - HAPOEL BEER SHEVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva ile karşı karşıya gelecek. 26 Kasım Perşembe günü (bugün) oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak.
Siyah-beyazlıların Avrupa'daki karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak.
26 KASIM 2026 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
UEFA Avrupa Ligi
20.45 Beşiktaş - Hapoel Beer Şeva — TRT 1
20.45 Celta Vigo - Bournemouth — tabii
20.45 Dinamo Zagreb - Bayer Leverkusen — tabii
20.45 Marsilya - Levski Sofya — tabii
20.45 Olympiakos - Milan — tabii
20.45 Salzburg - Ararat-Armenia — tabii
20.45 Union SG - Lech Poznan — tabii
20.45 Viktoria Plzen - Benfica — tabii
23.00 Crystal Palace - Real Sociedad — tabii
23.00 Ferencvaros - Celje — tabii
23.00 Hoffenheim - Sturm Graz — tabii
23.00 Juventus - Omonia — tabii
23.00 Lyon - Lillestrøm — tabii
23.00 NEC Nijmegen - Rennes — tabii
23.00 OFI Girit - Anderlecht — tabii
23.00 Sparta Prag - AZ Alkmaar — tabii
23.00 Sunderland - Jagiellonia — tabii
23.00 Torreense - Celtic — tabii
CSKA SOFYA - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'ya konuk olacak. 26 Kasım Perşembe günü oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.
Bordo-mavililerin deplasman mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki lig aşamasında puan mücadelesini sürdürecek.
UEFA Konferans Ligi
18.30 Kairat Almaty - Mjällby — tabii
20.45 Ajax - Thun — tabii
20.45 Brighton - Universitatea Craiova — tabii
20.45 Egnatia - Lincoln Red Imps — tabii
20.45 Hearts - Monaco — tabii
20.45 Iberia Tbilisi - Getafe — tabii
20.45 Jablonec - Lugano — tabii
20.45 Kauno Žalgiris - Riga FC — tabii
20.45 Pafos - Midtjylland — tabii
20.45 Brann - AGF Aarhus — tabii
23.00 CSKA Sofya - Trabzonspor — TRT 1
23.00 Nordsjælland - Panathinaikos — tabii
23.00 Borac Banja Luka - Atalanta — tabii
23.00 Hajduk Split - Sint-Truiden — tabii
23.00 Inter Club d'Escaldes - Kopenhag — tabii
23.00 Gent - Kızılyıldız — tabii
23.00 Braga - KuPS — tabii
23.00 Freiburg - Twente — tabii
İTALYA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki üçüncü maçında İtalya'ya konuk olacak.
İtalya'nın başkenti Roma'daki PalaEur'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele, TRT Spor ve S Sport'tan naklen yayımlanacak.