26 Kasım 2026 maç programı ile bugün UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde oynanacak mücadeleler belli oldu. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hapoel Beer Sheva ile karşılaşırken Trabzonspor, Konferans Ligi'nin 4. haftasında CSKA Sofya'ya konuk olacak. Juventus, Milan, Benfica, Bayer Leverkusen ve Crystal Palace gibi Avrupa'nın önemli takımları da sahne alacak. Basketbolda ise A Milli Erkek Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında İtalya deplasmanında mücadele edecek. Peki, bugün hangi maçlar oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 26 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak maçlar ve yayın kanalları...