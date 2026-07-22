HAC KURA SONUÇLARI 2027 E-DEVLET SORGULA || TC. No ile Hac kurası sonuçları nasıl sorgulanır? Ankara İstanbul asil ve yedek liste belli oldu
Hac kura sonuçları 2027 listesi belli oldu! 2027 yılında hac farizasını yerine getirmek isteyen ve bu amaçla başvuruda bulunan 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı bugün Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen hac kura çekilişi sonuçlarını merak ediyor. Sonuçlara göre 84 bin 942 hacı adayı önümüzdeki yıl hac farizası için kutsal topraklara gitmeye hak kazanacaklar. Hemen belirtelim ki Ankara ve İstanbul hac kura sonuçları asil ve yedek listeler halinde belli oldu. Hacı adayları e-Devlet üzerinden TC No ile hac kura sonuçlarını sorgulayabilecekler. Peki, hac kura sonuçları nasıl sorgulanır. İşte e-Devlet hac kura sonucu sorgulama ekranı...
Hac kura sonuçları e Devlet 2027 sorgulama ekranı üzerinden açıklandı. 2027 hac kurasına başvuran milyonlarca aday, bugün gerçekleşecek olan sonuçların belirleneceği çekilişe odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığınca noter huzurunda yapılacak çekilişe, ilk kez başvuran vatandaşların yanı sıra geçmiş yıllardaki kayıtlarını yenileyen adaylar da dahil edilecek. Toplam 1 milyon 878 bin 46 kişinin katılacağı kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazananlar, işlemlerini "e-Devlet Hac ve Umre Arşiv Sorgulama" sayfası üzerinden gerçekleştirebilecek. Sonuç bilgileri aynı zamanda adayların cep telefonlarına kısa mesajla iletilecek. Peki 2027 hac kurası sonuçları nasıl sorgulanır?İşte 2027 Hac kurası e-Devlet sonuç sorgulama ekranı ve "TC No ile e-Devlet üzerinden hac kura sonuçları nasıl sorgulanır?" sorusunun cevabı...
2027 HAC KURA ÇEKİMİ YAPILDI!
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2027 hac kura çekimi, 22 Temmuz bugün saat 10.30'da noter huzurunda gerçekleştirildi.
Vatandaşlar kura çekimini canlı yayın aracılığıyla takip ettiler
HAC KURA SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Hac kura sonuçlarını öğrenmek oldukça kolay bir işlemdir. Sonuçlar açıklandığında e-Devlet Kapısı üzerinden TC Kimlik numaranız ve şifrenizle sorgulama yapabilirsiniz.
Adım adım hac kura sonucunu sorgulama rehberi:
1. e-Devlet'e Giriş Yapın
İnternet tarayıcınızdan turkiye.gov.tr adresine gidin veya telefonunuzdaki e-Devlet Mobil uygulamasını açın.
T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet Şifrenizi girerek sisteme giriş yapın.
2. Arama Bölümüne Hizmet Adını Yazın
Arama çubuğuna "Hac İşlemleri" veya "Hac Kura Sonucu Sorgulama" yazın.
Çıkan sonuçlar arasından Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki "Hac İşlemleri" hizmetine tıklayın.
3. Kura Sonucunuzu Görüntüleyin
Açılan sayfada yer alan "Kura Sonucu" veya "Hac Durumu" sekmesine gelin.
Bu ekranda kura sonucunuza dair şu detayları görebilirsiniz:
Kesin kayıt hakkı kazanıp kazanmadığınız,
Kurada çıkan sıranız ve grubunuz,
Kayıt hak kazandıysanız işlemlerinizi tamamlamanız gereken son tarih.
HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Kura sonucunda kesin kayıt hakkı elde eden hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığının açıklayacağı tarihler arasında e-Devlet’e giriş yaparak “Hac İşlemleri” ekranı üzerinden kayıtlarını tamamlayabilecek.
Adayların bu aşamada Diyanet İşleri Başkanlığı veya yetkili seyahat acentesi seçeneklerinden birini tercih etmesi gerekecek.
2027 HAC KONTENJANI KAÇ KİŞİ?
Bu yıl kuraya; 252 bin 708 ilk kez ön kayıt yaptıran vatandaş, 1 milyon 625 bin 338 kayıt yenileme işlemini tamamlayan vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı katılacak.
Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için tahsis edilen kontenjan 84 bin 942 kişi olarak belirlendi. Kura sonucunda kontenjan dahilinde hak kazanan adaylar kesin kayıt yaptırabilecek.
HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.
Belirlenen tarihler arasında işlemlerini tamamlamayan adaylar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak takvimin takip edilmesi gerekiyor.
HACILAR KUTSAL TOPRAKLARA NE ZAMAN GİDECEK?
2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişleri 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Dönüşlerin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında yapılması planlanıyor.