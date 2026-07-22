HAC KURA SONUÇLARI 2027 E-DEVLET SORGULA || TC. No ile Hac kurası sonuçları nasıl sorgulanır? Ankara İstanbul asil ve yedek liste belli oldu

2027 HAC KONTENJANI KAÇ KİŞİ?

Bu yıl kuraya; 252 bin 708 ilk kez ön kayıt yaptıran vatandaş, 1 milyon 625 bin 338 kayıt yenileme işlemini tamamlayan vatandaş olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı katılacak.

Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için tahsis edilen kontenjan 84 bin 942 kişi olarak belirlendi. Kura sonucunda kontenjan dahilinde hak kazanan adaylar kesin kayıt yaptırabilecek.