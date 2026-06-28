HALİS KARATAŞ KİMDİR?

Halis Karataş, 2 Ekim 1972 tarihinde Sivas'ın Gürün ilçesinde dünyaya geldi. Atçılıkla iç içe bir aileden gelen Karataş'ın babası ve amcası seyis, ağabeyi Hüseyin Karataş ise jokeydi. Bu ortamda büyüyen Halis Karataş, henüz 14 yaşındayken jokeyliğe adım attı ve kısa sürede yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti. Kariyeri boyunca 7000'den fazla yarış birinciliği elde eden Karataş, 20 Temmuz 2012 tarihinde bir günde yedi yarış kazanarak dünya rekoru kırmış ve "Sihirbaz" lakabını fazlasıyla hak etmiştir.

Özel hayatında da dikkat çeken bir isim olan Halis Karataş, ünlü at sahibi Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlenmiş ve bu evlilikten Azra ve Özdemir adında iki çocuğu olmuştur. Eşi Begüm Atman'ı 2014 yılında kaybeden Karataş'ın hayatı, "Bizim İçin Şampiyon" adlı filme de konu olmuştur.