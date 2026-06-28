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        Haberler Bilgi Gündem Halis Karataş kimdir, kaç yaşında, nereli? 100.Gazi Koşusu birincisi Bay Nalçakan'ın jokeyi Halis Karataş hayatı

        Halis Karataş kimdir, kaç yaşında, nereli? 100.Gazi Koşusu birincisi Bay Nalçakan'ın jokeyi Halis Karataş hayatı

        Gazi Koşusu'nda zafere ulaşan isim belli oldu. Türk at yarışçılığının yaşayan efsaneleri arasında gösterilen Halis Karataş, Bay Nalçakan isimli safkanla 100. Gazi Koşusu'nu kazanarak kariyerine bir tarihi başarı daha ekledi. Yarışın ardından gözler yeniden usta jokeye çevrilirken, "Halis Karataş kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları da en çok araştırılan konular arasına girdi. İşte 100. Gazi Koşusu şampiyonu Halis Karataş'ın hayatı, kariyeri ve biyografisine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Haziran 2026 - 18:21 Güncelleme:
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        100. Gazi Koşusu'nda Bay Nalçakan ile finiş çizgisini ilk sırada geçen Halis Karataş, Gazi Koşusu tarihindeki şampiyonluklarına bir yenisini daha ekleyerek bir kez daha adını tarihe yazdırdı. "Sihirbaz" lakabıyla tanınan deneyimli jokeyin elde ettiği bu büyük zaferin ardından vatandaşlar "Halis Karataş kimdir, nereli, kaç yaşında?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Türk at yarışçılığının unutulmaz isimlerinden Halis Karataş'ın yaşamı, başarıları ve kariyerine dair tüm detaylar...

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        HALİS KARATAŞ KİMDİR?

        Halis Karataş, 2 Ekim 1972 tarihinde Sivas'ın Gürün ilçesinde dünyaya geldi. Atçılıkla iç içe bir aileden gelen Karataş'ın babası ve amcası seyis, ağabeyi Hüseyin Karataş ise jokeydi. Bu ortamda büyüyen Halis Karataş, henüz 14 yaşındayken jokeyliğe adım attı ve kısa sürede yeteneğiyle dikkatleri üzerine çekti. Kariyeri boyunca 7000'den fazla yarış birinciliği elde eden Karataş, 20 Temmuz 2012 tarihinde bir günde yedi yarış kazanarak dünya rekoru kırmış ve "Sihirbaz" lakabını fazlasıyla hak etmiştir.

        Özel hayatında da dikkat çeken bir isim olan Halis Karataş, ünlü at sahibi Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlenmiş ve bu evlilikten Azra ve Özdemir adında iki çocuğu olmuştur. Eşi Begüm Atman'ı 2014 yılında kaybeden Karataş'ın hayatı, "Bizim İçin Şampiyon" adlı filme de konu olmuştur.

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        Karataş'ın Gazi Koşusu'ndaki önceki zaferleri ise şunlardır:

        Yıl-Atın Adı:

        1996

        Bold Pilot

        1998

        It's a Bird

        2000

        Capritia

        2002

        Abbas

        2005

        Popular Demand

        2011

        Anatoly

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