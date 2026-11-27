Dünyada güvenlik, sağlık veya tarihi koruma amacıyla sivillere tamamen kapatılmış pek çok yasaklı bölge var. Kuzey Sentinel Adası'ndan 51. Bölge'ye kadar girişi kesinlikle yasak olan dünyanın en gizemli 5 noktasını ve içeride saklanan sırları derledik. İşte, dünyanın en iyi korunan 5 gizli bölgesi

Kuzey Sentinel Adası (Hindistan)

Bengal Körfezi'nde yer alan bu küçük ada, modern dünyayla hiçbir temas kurmamış Sentinel kabilesine ev sahipliği yapıyor.

Neden yasak?

Yerli halk dışarıdan gelen herkesi ok ve mızraklarla karşılıyor. Ayrıca kabilenin modern hastalıklara karşı bağışıklığı bulunmadığı için en basit bir grip virüsü bile tüm nüfusu yok edebilir. Hindistan hükümeti adanın 5 kilometre yakınına bile yaklaşmayı yasakladı.