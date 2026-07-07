İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI 2026 ZAMLI - GÜNCEL || İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar kaç TL oldu?

Bununla birlikte işsizlik maaşı alt ve üst sınırı asgari ücret zammıyla birlikte şekilleniyor.

Buna göre geçtiğimiz Ocak ayında yapılan zammın ardından en düşük işsizlik maaşı 13 bin 111 TL ve en yüksek işsizlik maaşı ise 26 bin 223 lira oldu.