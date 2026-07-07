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        Haberler Bilgi İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI 2026 ZAMLI - GÜNCEL || İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar kaç TL oldu?

        İŞKUR İŞSİZLİK MAAŞI 2026 ZAMLI - GÜNCEL || İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar kaç TL oldu?

        İŞKUR işsizlik maaşı, geçtiğimiz hafta emekli ve memur maaşlarına gelen zammın ardından çalışanlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle de "İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar kaç TL oldu?" sorunun cevabı sorgulanıyor. Peki, işsizlik maaşı ne kadar kaç TL oldu? İşte sorgulanan sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 15:45 Güncelleme:
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        İŞKUR maaşı zamlandı mı? İŞKUR işsizlik maaşı ne kadar kaç TL oldu? Memur ve emekli zammının ardından milyonlarca çalışan başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edilen sorunun cevabı ile ilgili ayrıntıları haberimizde derledik. İşte sorgulanan sorunun cevabı...

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        İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        İşsizlik maaşı hesaplanırken, sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları (yani brüt maaşı) esas alınır.

        Temel kural şudur: Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son 4 aylık günlük ortalama brüt kazancının %40'ı olarak hesaplanır. Ancak, bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80'ini geçemez.

        Ayrıca hesaplanan tutardan sadece binde 7,59 (%0,759) oranında damga vergisi kesintisi yapılır.

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        Bununla birlikte işsizlik maaşı alt ve üst sınırı asgari ücret zammıyla birlikte şekilleniyor.

        Buna göre geçtiğimiz Ocak ayında yapılan zammın ardından en düşük işsizlik maaşı 13 bin 111 TL ve en yüksek işsizlik maaşı ise 26 bin 223 lira oldu.

         

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