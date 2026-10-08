İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? BEDAŞ duyurusu ile 8 Ekim 2026 İstanbul elektrik kesintisi programı
BEDAŞ, 8 Ekim Perşembe günü İstanbul'un bazı ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Yapılan duyuru sonucunda İstanbul'da ilçe ilçe hangi aralıklarda elektriklerin kesileceği belli oldu. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? İşte, 8 Ekim 2026 İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Giriş: 08 Ekim 2026 - 01:40 Güncelleme:
1
İstanbul’da bakım, onarım çalışmaları ve planlı elektrik kesintisi yapılacak ilçeler listesi her gün güncel olarak duyuruluyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da 8 Ekim'de planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Peki, 8 Ekim İstanbul'da hangi ilçelerde, saat kaçta elektrik kesintisi yaşanacak, elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21