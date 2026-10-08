İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? BEDAŞ duyurusu ile 8 Ekim 2026 İstanbul elektrik kesintisi programı

İstanbul’da bakım, onarım çalışmaları ve planlı elektrik kesintisi yapılacak ilçeler listesi her gün güncel olarak duyuruluyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da 8 Ekim'de planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında bazı ilçelerde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Peki, 8 Ekim İstanbul'da hangi ilçelerde, saat kaçta elektrik kesintisi yaşanacak, elektrikler ne zaman gelecek? İşte tüm ayrıntılar...