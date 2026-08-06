Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak? 2026 Kademeli erken emeklilik Meclis’e geldi mi?
Kademeli emeklilikte son durum, EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca sigortalı tarafından yakından takip ediliyor. 2023 yılında yürürlüğe giren EYT ile 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan yaklaşık 5 milyon kişi emekli oldu. Gözler şimdi kademeli emeklilik düzenlemesine çevrilirken, olası düzenlemeye ilişkin prim ve yaş şartları da merak konusu oldu. Kademeli emekliliğin kabul edilmesi durumunda, 2020 yılı öncesi sigortalı olanların 7000-7200 prim gününe göre kadınlarda 45, erkeklerde ise 47 yaşında emekli olması öngörülüyor. İşte 2026 kademeli emeklilikte son durum…
Kademeli emeklilik ne zaman çıkacak, Meclis’e geldi mi? soruları gündemdeki yerini koruyor. 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunanlar, EYT kapsamı dışında kalan ve prim gününü tamamlamasına rağmen yaş şartını bekleyen milyonlarca sigortalı, erken emeklilik düzenlemesine ilişkin son durumu yakından takip ediyor. Kademeli emeklilikle ilgili henüz resmi bir düzenleme bulunmazken, kamuoyunda farklı prim ve yaş şartlarını içeren öneriler tartışılmaya devam ediyor. İşte, 2026 kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri…
KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU BELLİ OLDU MU?
İnternet ve sosyal medya platformlarında paylaşılan çok sayıda "kademeli emeklilik tablosu" bulunuyor. Ancak bu tabloların büyük bölümü uzmanların olası senaryoları veya çeşitli hesaplamaları esas alıyor. Resmi kurumlar tarafından yayımlanmış ve yürürlüğe girmiş bir kademeli emeklilik tablosu bulunmuyor. Bu nedenle kişilerin yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması önem taşıyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK TEKLİFİ MECLİS’E SUNULDU MU?
Muhalefet tarafından Meclis'e getirilen kademeli emeklilik teklifi komisyonda beklerken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan konuya ilişkin resmi bir çalışma yürütülmediği bildirildi.
KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Kademeli emekliliğe ilişkin yürürlüğe giren resmi bir yasa bulunmuyor. Zaman zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çeşitli kanun teklifleri sunulsa da bunların yasalaşabilmesi için komisyon ve Genel Kurul süreçlerini tamamlaması gerekiyor. Bu nedenle şu an için kademeli emeklilik uygulamasının başlayacağına ilişkin kesinleşmiş resmi bir karar bulunmuyor.
“KADEMELİ EMEKLİLİKTE MAĞDURİYET GİDERİLSİN”
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, milyonlarca vatandaşın kademeli emeklilik talebinin daha fazla ertelenmemesi gerektiğini belirterek, “Bir günlük fark nedeniyle oluşan 17 yıllık emeklilik farkı, adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır” dedi.
KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON DURUM NE?
Kademeli emeklilik konusunda vatandaşların beklentisi devam ederken, resmi makamlar tarafından yürürlüğe giren yeni bir sistem bulunmuyor.
Bu nedenle sosyal medyada paylaşılan iddialar ve doğrulanmamış tablolar yerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve TBMM'den yapılacak resmi açıklamaların takip edilmesi gerekiyor. Olası bir düzenleme yasalaştığı takdirde kapsam, yaş şartı, prim günü ve sigortalılık süresi gibi tüm detaylar resmi olarak kamuoyuyla paylaşılacak.
KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSIYOR?
Kademeli emeklilik beklentisi özellikle;
8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunanlar,
EYT kapsamı dışında kalan çalışanlar,
Prim gününü tamamlayıp yaş şartını bekleyen sigortalılar,
Emeklilik şartlarında yeni düzenleme bekleyen milyonlarca çalışan tarafından yakından takip ediliyor. Olası bir düzenleme yapılması halinde kapsamın nasıl belirleneceği ise çıkarılacak yasal düzenlemeye göre netleşecek.
KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELERDİR?
Henüz yürürlüğe girmiş resmi şartlar bulunmuyor.
Kamuoyunda dile getirilen öneriler arasında;
İlk sigorta giriş tarihine göre kademeli yaş uygulaması,
Prim gün şartının kademeli olarak belirlenmesi,
Sigortalılık süresinin esas alınması,
Bağ-Kur prim gün şartının düşürülmesi gibi formüller yer alıyor. Ancak bunların hiçbiri yasalaşmış düzenleme niteliği taşımıyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, emeklilik şartlarının belirli bir tarih aralığında sigortalı olan kişiler için aşamalı olarak uygulanmasını ifade ediyor. Bu sistemde sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim gün şartları kademeli şekilde belirleniyor. Özellikle EYT düzenlemesinin ardından sigorta başlangıcı birkaç gün veya birkaç yıl ile düzenleme kapsamı dışında kalan çalışanlar, kademeli emeklilik talebini sık sık gündeme getiriyor.