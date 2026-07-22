KADEMELİ ERKEN EMEKLİLİK SON DURUM GELİŞMELERİ: 2026 Kademeli erken emeklilik ne zaman çıkacak, şartları ne?
Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin araştırmalar, EYT kapsamı dışında kalan milyonlarca sigortalının gündemindeki yerini koruyor. Özellikle 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanlar, TBMM'de sunulan kanun teklifleri ve hükümetten gelecek olası açıklamaları yakından takip ediyor. "Kademeli emeklilik çıkacak mı, yasalaştı mı, resmi bir çalışma var mı?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte kademeli erken emeklilik son durum...
Milyonlarca çalışanın gözü yeniden kademeli emeklilik düzenlemesine çevrildi. EYT'den yararlanamayan ve 1999 sonrası sigortalı olarak çalışma hayatına başlayan vatandaşlar, emeklilik şartlarında değişiklik sağlayabilecek olası yasal düzenlemeler için TBMM'deki gelişmeleri takip ediyor. Kanun teklifleri kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, "Kademeli emeklilik yasası çıktı mı?", "Kimleri kapsayacak?" ve "Resmi çalışma var mı?" sorularI öne çıkıyor. İşte güncel bilgiler...
KADEMELİ EMEKLİLİK SON DURUM NE?
Kademeli emeklilik ile ilgili gündemde yeni bir çalışma bulunmuyor. Açıklama gelmesi durumunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
1999 SONRASI ÇALIŞANLARI KAPSAYACAK MI?
EYT’den faydalanamayan 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişli çalışanlar, kademeli emeklilik taleplerini dile getiriyor.
KADEMELİ EMEKLİLİK KAPSAMI NEDİR?
Bu grup, yaş şartlarının daha esnek hâle gelmesini ve 58-60 yaş sınırının kaldırılmasını talep ediyor. Resmi kanun teklifleri de gündeme gelmiş olsa da henüz uygulanabilir bir karar alınmış değil.
AÇIKLAMA GELDİ: EMEKLİLİK SİSTEMİ DEĞİŞECEK Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, konuyla ilgili olarak geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuş ve konuşmasında şu ifadelere yer vermişti: "Emeklilik sisteminde bir değişiklik planlamıyoruz. Emekli olabilmek için gereken prim ve yıl şartlar devam edecek."
KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?
Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.