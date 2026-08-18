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        Haberler Bilgi KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 18 AĞUSTOS 2026: Bu akşam Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışlarında neler var?

        KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 18 AĞUSTOS 2026: Bu akşam Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışlarında neler var?

        Salı akşamı televizyon ekranlarında spor, yarışma ve eğlence dolu bir yayın maratonu izleyicilerle buluşacak. Günün en dikkat çeken yapımlarından biri TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Fenerbahçe - Lyon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşması olurken, TV8'de MasterChef Türkiye'de rekabet kaldığı yerden devam edecek. Dizilerden yarışmalara, canlı spor yayınlarından sinema filmlerine kadar birçok seçenek ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 18 Ağustos Salı günü kanalların yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek programlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Ağustos 2026 - 11:03 Güncelleme:
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        1

        Haftanın ikinci günü televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyicileri hareketli bir akşam bekliyor. Spor tutkunlarının gözü TRT 1’de ekrana gelecek Fenerbahçe - Lyon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde olacak. TV8’de ise MasterChef Türkiye’de yarışmacılar arasındaki kıyasıya rekabet devam edecek. Ana kanallarda ayrıca diziler, filmler ve farklı eğlence programları izleyiciyle buluşacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var, hangi program saat kaçta başlayacak? İşte 18 Ağustos Salı gününe ait güncel TV yayın akışı...

        2

        KANALLARIN 18 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        09.00 Aşk Laftan Anlamaz

        12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        18.25 Show Ana Haber

        20.00 Muhtemel Aşk (Tekrar)

        23.15 Maide’nin Altın Günü

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09.30 Yaprak Dökümü

        12.00 Kanal D Haber Gün Arası

        13.00 Magazin D Yaz

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Aşk-ı Memnu

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Sıcak Büfe

        22.30 Mandıra Filozofu İstanbul

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        07.00 Kalk Gidelim

        10.00 Kendi Düşen Ağlamaz

        13.30 Seksenler

        14.00 Alparslan: Büyük Selçuklu

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Dj Ahmet

        22.00 Fenerbahçe - Lyon | UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Maçı

        00.15 Asırlık Gece

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Kırgın Çiçekler

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Altı Üstü İstanbul

        16.30 Var Mısın Yok Musun

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 Var Mısın Yok Musun

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        09.30 Yüksek Sosyete

        12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14.15 Güzel Köylü

        16.30 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

        22.15 Tolgshow Yıldızlar

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat

        10.00 Kirli Sepeti

        12.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        15.00 Sen Çal Kapımı

        16.30 Karagül

        19.00 NOW Ana Haber

        20.00 Şimdi Yandık

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        09.00 Gel Konuşalım

        11.00 Gazete Magazin

        13.00 Doktor Aksoy

        15.30 MasterChef Türkiye

        20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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