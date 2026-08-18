KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 18 AĞUSTOS 2026: Bu akşam Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışlarında neler var?

Haftanın ikinci günü televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyicileri hareketli bir akşam bekliyor. Spor tutkunlarının gözü TRT 1’de ekrana gelecek Fenerbahçe - Lyon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde olacak. TV8’de ise MasterChef Türkiye’de yarışmacılar arasındaki kıyasıya rekabet devam edecek. Ana kanallarda ayrıca diziler, filmler ve farklı eğlence programları izleyiciyle buluşacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var, hangi program saat kaçta başlayacak? İşte 18 Ağustos Salı gününe ait güncel TV yayın akışı...