KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 18 AĞUSTOS 2026: Bu akşam Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT 1, TV8 ve NOW TV yayın akışlarında neler var?
Salı akşamı televizyon ekranlarında spor, yarışma ve eğlence dolu bir yayın maratonu izleyicilerle buluşacak. Günün en dikkat çeken yapımlarından biri TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Fenerbahçe - Lyon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşması olurken, TV8'de MasterChef Türkiye'de rekabet kaldığı yerden devam edecek. Dizilerden yarışmalara, canlı spor yayınlarından sinema filmlerine kadar birçok seçenek ekranlara gelecek. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte 18 Ağustos Salı günü kanalların yayın akışı ve bu akşam ekrana gelecek programlar...
Haftanın ikinci günü televizyon karşısında vakit geçirmek isteyen izleyicileri hareketli bir akşam bekliyor. Spor tutkunlarının gözü TRT 1’de ekrana gelecek Fenerbahçe - Lyon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off mücadelesinde olacak. TV8’de ise MasterChef Türkiye’de yarışmacılar arasındaki kıyasıya rekabet devam edecek. Ana kanallarda ayrıca diziler, filmler ve farklı eğlence programları izleyiciyle buluşacak. Peki, bu akşam televizyonda hangi yapımlar var, hangi program saat kaçta başlayacak? İşte 18 Ağustos Salı gününe ait güncel TV yayın akışı...
KANALLARIN 18 AĞUSTOS 2026 TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18.25 Show Ana Haber
20.00 Muhtemel Aşk (Tekrar)
23.15 Maide’nin Altın Günü
KANAL D YAYIN AKIŞI
09.30 Yaprak Dökümü
12.00 Kanal D Haber Gün Arası
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Sıcak Büfe
22.30 Mandıra Filozofu İstanbul
TRT 1 YAYIN AKIŞI
07.00 Kalk Gidelim
10.00 Kendi Düşen Ağlamaz
13.30 Seksenler
14.00 Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Dj Ahmet
22.00 Fenerbahçe - Lyon | UEFA Şampiyonlar Ligi Play Off Maçı
00.15 Asırlık Gece
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Kırgın Çiçekler
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Altı Üstü İstanbul
16.30 Var Mısın Yok Musun
19.00 atv Ana Haber
20.00 Var Mısın Yok Musun
STAR TV YAYIN AKIŞI
09.30 Yüksek Sosyete
12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.15 Güzel Köylü
16.30 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı
22.15 Tolgshow Yıldızlar
NOW TV YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat
10.00 Kirli Sepeti
12.00 Halef: Köklerin Çağrısı
15.00 Sen Çal Kapımı
16.30 Karagül
19.00 NOW Ana Haber
20.00 Şimdi Yandık
TV8 YAYIN AKIŞI
09.00 Gel Konuşalım
11.00 Gazete Magazin
13.00 Doktor Aksoy
15.30 MasterChef Türkiye
20.00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)