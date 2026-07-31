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        Haberler Bilgi Magazin KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 31 TEMMUZ 2026 | Bu akşam televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı

        KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 31 TEMMUZ 2026 | Bu akşam televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı

        Televizyon kanallarının 31 Temmuz Cuma gününe ait yayın programları açıklandı. Temmuz ayının son gününde ekrana gelecek diziler, yarışmalar, filmler ve gündüz kuşağı programlarının başlangıç saatleri belli oldu. Günün öne çıkan yapımları arasında TRT 1'de yeni bölümüyle yayımlanacak Asırlık Gece ile TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak MasterChef Türkiye bulunuyor. Peki bugün hangi kanalda, hangi program var? İşte 31 Temmuz Cuma gününe ait güncel TV yayın akışı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 11:00 Güncelleme:
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        1

        Ekran başında günün programlarını takip etmek isteyen izleyiciler için 31 Temmuz Cuma tarihli yayın akışları belli oldu. Ulusal kanalların gündüz ve akşam kuşağında dizilerden yarışmalara, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar pek çok yapım izleyiciyle buluşacak. Günün dikkat çeken yayınları arasında TRT 1’de ekrana gelecek Asırlık Gece’nin yeni bölümü ile TV8’de yayımlanacak MasterChef Türkiye yer alıyor. Peki bugün televizyonda hangi yapımlar var, programlar saat kaçta başlayacak? İşte kanal kanal 31 Temmuz Cuma yayın akışı…

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        KANALLARIN 31 TEMMUZ CUMA TV YAYIN AKIŞ LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        09.00 - Aşk Laftan Anlamaz

        12.00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        15.00 - Kızılcık Şerbeti

        18.25 - Show Ana Haber

        20.00 - Son Şans (Last Looks)

        22.15 - Ölümcül Takip

        00.00 - Son Şans (Last Looks)

        02.15 - Muhtemel Aşk

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 - Küçük Ağa

        09.30 - Yaprak Dökümü

        12.00 - Kanal D Haber Gün Arası

        13.00 - Magazin D Yaz

        14.00 - Uzak Şehir

        16.45 - Aşk-ı Memnu

        18.30 - Kanal D Ana Haber

        20.00 - Kuralsız Sokaklar

        22.15 - Kuralsız Sokaklar

        23:45 - Bas Gaza

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        10.15 - Kendi Düşen Ağlamaz

        13.05 - Seksenler

        14.45 - Yürek Çıkmazı

        17.45 - Lingo Türkiye

        19.00 - Ana Haber

        19.55 - İddiaların Aksine

        20.00 - Asırlık Gece

        00.30 - Whiplash | Yabancı Sinema

        02.20 - Seksenler

        03.45 - Yürek Çıkmazı

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08.00 - Kahvaltı Haberleri

        10.00 - Kırgın Çiçekler

        13.00 - ATV Gün Ortası

        14.00 - A.B.İ.

        16.30 - Var Mısın Yok Musun

        19.00 - ATV Ana Haber

        20.00 - Altı Üstü İstanbul

        23.20 - Robin Hood/Yabancı Sinema

        01.50 - Otel Franco/Yabancı Sinema

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 - İki Aile

        09.30 - Sevdiğim Sensin

        12.00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

        14.00 - Güzel Köylü

        16.30 - Erkenci Kuş

        19.00 - Star Haber

        20.00 - Aile Şerefi

        22.15 - Tolgshow Yıldızlar

        00.45 - Tarkan Altın Madalyon

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08.30 - Çalar Saat

        10.00 - Kirli Sepeti

        12.00 - Halef: Köklerin Çağrısı

        15.00 - Sen Çal Kapımı

        16.30 - Karagül

        19.00 - NOW Ana Haber

        20.00 - Hayır Oluversin Gari

        22.45 - Hayır Oluversin Gari

        00.30 - Tolgshow Filtresiz

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07.15 - Ebru ile 8'de Sağlık – Yeni Bölüm

        08.30 - MasterChef Türkiye

        10.00 - Gazete Magazin

        13.00 - Doktor Aksoy

        15.30 - MasterChef Türkiye

        20.00 - MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

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