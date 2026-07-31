KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 31 TEMMUZ 2026 | Bu akşam televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı
Televizyon kanallarının 31 Temmuz Cuma gününe ait yayın programları açıklandı. Temmuz ayının son gününde ekrana gelecek diziler, yarışmalar, filmler ve gündüz kuşağı programlarının başlangıç saatleri belli oldu. Günün öne çıkan yapımları arasında TRT 1'de yeni bölümüyle yayımlanacak Asırlık Gece ile TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak MasterChef Türkiye bulunuyor. Peki bugün hangi kanalda, hangi program var? İşte 31 Temmuz Cuma gününe ait güncel TV yayın akışı…
Ekran başında günün programlarını takip etmek isteyen izleyiciler için 31 Temmuz Cuma tarihli yayın akışları belli oldu. Ulusal kanalların gündüz ve akşam kuşağında dizilerden yarışmalara, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar pek çok yapım izleyiciyle buluşacak. Günün dikkat çeken yayınları arasında TRT 1’de ekrana gelecek Asırlık Gece’nin yeni bölümü ile TV8’de yayımlanacak MasterChef Türkiye yer alıyor. Peki bugün televizyonda hangi yapımlar var, programlar saat kaçta başlayacak? İşte kanal kanal 31 Temmuz Cuma yayın akışı…
KANALLARIN 31 TEMMUZ CUMA TV YAYIN AKIŞ LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09.00 - Aşk Laftan Anlamaz
12.00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
15.00 - Kızılcık Şerbeti
18.25 - Show Ana Haber
20.00 - Son Şans (Last Looks)
22.15 - Ölümcül Takip
00.00 - Son Şans (Last Looks)
02.15 - Muhtemel Aşk
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 - Küçük Ağa
09.30 - Yaprak Dökümü
12.00 - Kanal D Haber Gün Arası
13.00 - Magazin D Yaz
14.00 - Uzak Şehir
16.45 - Aşk-ı Memnu
18.30 - Kanal D Ana Haber
20.00 - Kuralsız Sokaklar
22.15 - Kuralsız Sokaklar
23:45 - Bas Gaza
TRT 1 YAYIN AKIŞI
10.15 - Kendi Düşen Ağlamaz
13.05 - Seksenler
14.45 - Yürek Çıkmazı
17.45 - Lingo Türkiye
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Asırlık Gece
00.30 - Whiplash | Yabancı Sinema
02.20 - Seksenler
03.45 - Yürek Çıkmazı
ATV YAYIN AKIŞI
08.00 - Kahvaltı Haberleri
10.00 - Kırgın Çiçekler
13.00 - ATV Gün Ortası
14.00 - A.B.İ.
16.30 - Var Mısın Yok Musun
19.00 - ATV Ana Haber
20.00 - Altı Üstü İstanbul
23.20 - Robin Hood/Yabancı Sinema
01.50 - Otel Franco/Yabancı Sinema
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 - İki Aile
09.30 - Sevdiğim Sensin
12.00 - Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
14.00 - Güzel Köylü
16.30 - Erkenci Kuş
19.00 - Star Haber
20.00 - Aile Şerefi
22.15 - Tolgshow Yıldızlar
00.45 - Tarkan Altın Madalyon
NOW YAYIN AKIŞI
08.30 - Çalar Saat
10.00 - Kirli Sepeti
12.00 - Halef: Köklerin Çağrısı
15.00 - Sen Çal Kapımı
16.30 - Karagül
19.00 - NOW Ana Haber
20.00 - Hayır Oluversin Gari
22.45 - Hayır Oluversin Gari
00.30 - Tolgshow Filtresiz
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 - Ebru ile 8'de Sağlık – Yeni Bölüm
08.30 - MasterChef Türkiye
10.00 - Gazete Magazin
13.00 - Doktor Aksoy
15.30 - MasterChef Türkiye
20.00 - MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)