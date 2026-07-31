KANALLARIN TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ 31 TEMMUZ 2026 | Bu akşam televizyonda neler var? Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 TV yayın akışı

Ekran başında günün programlarını takip etmek isteyen izleyiciler için 31 Temmuz Cuma tarihli yayın akışları belli oldu. Ulusal kanalların gündüz ve akşam kuşağında dizilerden yarışmalara, yerli ve yabancı filmlerden eğlence programlarına kadar pek çok yapım izleyiciyle buluşacak. Günün dikkat çeken yayınları arasında TRT 1’de ekrana gelecek Asırlık Gece’nin yeni bölümü ile TV8’de yayımlanacak MasterChef Türkiye yer alıyor. Peki bugün televizyonda hangi yapımlar var, programlar saat kaçta başlayacak? İşte kanal kanal 31 Temmuz Cuma yayın akışı…