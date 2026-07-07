Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATI 2026 TEMMUZ | Yeni kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? 2026 Temmuz yeni kıdem tazminatı üst sınırı...

        KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATI 2026 TEMMUZ | Yeni kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? 2026 Temmuz yeni kıdem tazminatı üst sınırı...

        TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. 3 Temmuz'da duyurulan 6 aylık enflasyon rakamları, yalnızca maaş artışlarını değil, kıdem tazminatı tavanı, sosyal yardım ödemeleri ve bedelli askerlik ücreti gibi birçok kalemi de etkiledi. Enflasyon farkının belli olmasıyla 2026 Temmuz dönemi için kıdem tazminatı tavanında da artışa gidildi. Peki, 2026 Temmuz kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, yeni tutar kaç TL'ye yükseldi? İşte merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 14:28 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Temmuz döneminde geçerli olacak yeni zamlı tutarlar da belli oldu. TÜİK’in 3 Temmuz’da duyurduğu 6 aylık enflasyon verileri, memur ve emekli maaşlarının yanı sıra kıdem tazminatı tavanı, sosyal destek ödemeleri ve bedelli askerlik ücreti gibi birçok kalemin yeniden hesaplanmasına neden oldu. Yılın ilk yarısında 64 bin 948 lira 77 kuruş olarak uygulanan brüt kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki yüzde 13,52’lik artışla güncellendi. Peki, 2026 Temmuz kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu? İşte yeni tutara ilişkin ayrıntılar...

        2

        KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

        Memur maaş zammının netleşmesiyle birlikte pek çok ödeme kaleminde yeni tutarlar belli oldu. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanı gibi ödemeler, memur maaş katsayısındaki artışa göre yeniden hesaplandı.

        2026 yılının ilk yarısında 64 bin 948 lira 77 kuruş olarak uygulanan brüt kıdem tazminatı tavanı, enflasyon verilerinin ardından yüzde 13,52’lik artışla güncellendi. Böylece 2026 Temmuz dönemi kıdem tazminatı tavanı 73 bin 723 lira 35 kuruşa yükseldi.

        3

        KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?

        Çalışanlar, işten çıkarıldıklarında, emeklilik durumunda ya da belirli haklı nedenlerle işten ayrıldıklarında toplu kıdem tazminatı alabiliyor. Bu haktan yararlanabilmek için iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak gerekiyor.

        4

        Hesaplama, çalışanın son aldığı giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılıyor. Bu ücret yalnızca maaşı değil, düzenli olarak sağlanan yan hakları da kapsıyor. Çalışılan yıl sayısı ile bu brüt tutar çarpılarak toplam kıdem tazminatı ortaya çıkıyor. Ödeme sırasında sadece damga vergisi kesintisi uygulanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da kuzenlerin silahlı arazi kavgası; 1 ölü

        Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde, amca çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 52 yaşındaki Mehmet Cihat Özağaçhanlı hayatını kaybetti. Mahallede geniş güvenlik önlemi alırken, silahlı kavgaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı (DHA)

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        ABD Başkanı Trump Ankara'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO temasları
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Ankara'daki NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu ile başladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savunma ihracatı hedefini açıkladı
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Suriye'de Macron'un otelinin yakınında patlama
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        Bakan Fidan'dan NATO paylaşımı: Türkiye'nin amacı net
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "Meloni, Trump ile zorunlu diplomatik temaslarla bulunacak"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        "İttifak dayanışmayla güçlenir"
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Macaristan Başbakanı İstanbul'da turist oldu
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Beşiktaş’tan Doğan Alemdar’ı kadrosuna katıyor
        Zihni Göktay'a veda
        Zihni Göktay'a veda
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        G.Saray'dan Ugochukwu harekatı!
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Ambalajlı içecekler için fiyat denetimi
        Personel hissesine vergi teşviki
        Personel hissesine vergi teşviki
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        Alexander Nübel Beşiktaş için geliyor!
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        "Biz şimdi neyiz" dönemi bitti
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Sadakatin asil hikâyesini bıraktı
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Başbakandan Kylie Minogue'a özür
        Ronaldo: Vicdanım ve gönlüm rahat!
        Ronaldo: Vicdanım ve gönlüm rahat!
        Göksel'in Bodrum kaçamağı
        Göksel'in Bodrum kaçamağı