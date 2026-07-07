KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATI 2026 TEMMUZ | Yeni kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? 2026 Temmuz yeni kıdem tazminatı üst sınırı...

KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Memur maaş zammının netleşmesiyle birlikte pek çok ödeme kaleminde yeni tutarlar belli oldu. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanı gibi ödemeler, memur maaş katsayısındaki artışa göre yeniden hesaplandı.

2026 yılının ilk yarısında 64 bin 948 lira 77 kuruş olarak uygulanan brüt kıdem tazminatı tavanı, enflasyon verilerinin ardından yüzde 13,52’lik artışla güncellendi. Böylece 2026 Temmuz dönemi kıdem tazminatı tavanı 73 bin 723 lira 35 kuruşa yükseldi.