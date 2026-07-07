KIDEM TAZMİNATI TAVAN FİYATI 2026 TEMMUZ | Yeni kıdem tazminatı ne kadar, kaç TL oldu? 2026 Temmuz yeni kıdem tazminatı üst sınırı...
TÜİK'in Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşti. 3 Temmuz'da duyurulan 6 aylık enflasyon rakamları, yalnızca maaş artışlarını değil, kıdem tazminatı tavanı, sosyal yardım ödemeleri ve bedelli askerlik ücreti gibi birçok kalemi de etkiledi. Enflasyon farkının belli olmasıyla 2026 Temmuz dönemi için kıdem tazminatı tavanında da artışa gidildi. Peki, 2026 Temmuz kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu, yeni tutar kaç TL'ye yükseldi? İşte merak edilen ayrıntılar...
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Temmuz döneminde geçerli olacak yeni zamlı tutarlar da belli oldu. TÜİK’in 3 Temmuz’da duyurduğu 6 aylık enflasyon verileri, memur ve emekli maaşlarının yanı sıra kıdem tazminatı tavanı, sosyal destek ödemeleri ve bedelli askerlik ücreti gibi birçok kalemin yeniden hesaplanmasına neden oldu. Yılın ilk yarısında 64 bin 948 lira 77 kuruş olarak uygulanan brüt kıdem tazminatı tavanı, memur maaş katsayısındaki yüzde 13,52’lik artışla güncellendi. Peki, 2026 Temmuz kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu? İşte yeni tutara ilişkin ayrıntılar...
KIDEM TAZMİNATI TAVANI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Memur maaş zammının netleşmesiyle birlikte pek çok ödeme kaleminde yeni tutarlar belli oldu. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, bedelli askerlik ücreti ve kıdem tazminatı tavanı gibi ödemeler, memur maaş katsayısındaki artışa göre yeniden hesaplandı.
2026 yılının ilk yarısında 64 bin 948 lira 77 kuruş olarak uygulanan brüt kıdem tazminatı tavanı, enflasyon verilerinin ardından yüzde 13,52’lik artışla güncellendi. Böylece 2026 Temmuz dönemi kıdem tazminatı tavanı 73 bin 723 lira 35 kuruşa yükseldi.
KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIYOR?
Çalışanlar, işten çıkarıldıklarında, emeklilik durumunda ya da belirli haklı nedenlerle işten ayrıldıklarında toplu kıdem tazminatı alabiliyor. Bu haktan yararlanabilmek için iş yerinde en az bir yıl çalışmış olmak gerekiyor.
Hesaplama, çalışanın son aldığı giydirilmiş brüt ücret üzerinden yapılıyor. Bu ücret yalnızca maaşı değil, düzenli olarak sağlanan yan hakları da kapsıyor. Çalışılan yıl sayısı ile bu brüt tutar çarpılarak toplam kıdem tazminatı ortaya çıkıyor. Ödeme sırasında sadece damga vergisi kesintisi uygulanıyor.